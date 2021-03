Použije Xiaomi tekutú šošovku vo svojich smartfónoch?

Spoločnosť Xiaomi pravdepodobne pracuje na použití tekutej šošovky v chystaných smartfónoch.

Čínska spoločnosť Xiaomi chce posunúť mobilnú fotografiu na novú úroveň použitím takzvanej tekutej šošovky. Prvý smartfón s touto technológiou by mal byť aktuálne pripravovaný nový model rady Xiaomi Mi Mix. Výrobca hovorí, že táto šošovka má byť obdobou ľudského oka a mala by ho čo najvernejšie napodobňovať, aspoň v niektorých aspektoch. Spoločnosť Xiaomi spomína napríklad zmenu ohniskovej vzdialenosti, prípadne rýchlosť zamerania sa rôzne objekty. Čínsky technologický gigant si od novej technológie sľubuje široké využitie, ale aj použitie jednej šošovky na viacej funkcií, ako napríklad zmena z klasickej fotografie na širokouhlú.

Xiaomi pomenoval túto technológiu ako bionická fotografia a vo svojej podstate má ísť o ultra-tenký obal v ktorom je tekutina. Samotný obal má mať na starosti zmenu zakrivenia objektívu, ktoré by malo byť rýchle a malo by minimalizovať skreslenie. Tekutina obsiahnutá v obale má podľa výrobcu vysokú priepustnosť svetla a veľmi nízku disperziu. Zároveň by mala dokázať odolať rôznym faktorom okolitého prostredia, v ktorom sa bude smartfón nachádzať.

To, či nakoniec Xiaomi nasadí túto technológiu do pripravovaného smartfónu série Mi Mix sa dozvieme už o pár dní. Ostáva len veriť, že v prípade nasadenia tekutej šošovky sa bude výrobca smartfónov venovať aj jej využitiu v rámci mobilnej fotografie.

