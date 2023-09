Použije Samsung vo svojich vlajkových smartfónoch znova procesory Exynos?

Ak ste sa tešili, že výrobca bude používať len Snapdragony vo svojich prémiových smartfónoch, asi vás sklameme.

Juhokórejská spoločnosť Samsung vyrába vlastné mobilné ARM procesory známe ako "Exynos". Výrobca ich rád osádzal aj do svojich prémiových smartfónov Galaxy Sx. Tie sa zvykli často objavovať hlavne na európskom trhu, kým v Spojených štátoch amerických predávala firma zariadenia s CPU Qualcomm Snapdragon 8xx. Európania boli často nahnevaní na spoločnosť Samsung pre toto nelogické rozhodnutie výrobcu smartfónov, nakoľko Exynosy mali vo zvyku výkonovo zaostávať za Snapdragonmi. Preto, keď výrobca pozastavil vývoj svojich procesorov a siahol po tých od spoločnosti Qualcomm, fanúšikovia túto zmenu na starom kontinente s nadšením privítali.

Podľa všetkého, európski nadšenci značky budú musieť mať zas hlavu v smútku. Podľa nedávnych informácií má spoločnosť Samsung pracovať na vývoji a výrobe procesora Exynos 2400. Ten by mal pozostávať z 10 jadier. Prvým je Cortex-X4 s taktom 3,16 GHz, nasledovaný dvoma jadrami Cortex-A720 s taktom 2,9 GHz. Vo výbave CPU budú ešte 3 jadrá Cortex-A720 "bežiace" na frekvencii 2,6 GHz, a nakoniec štyri jadrá Cortex-A520 s taktom 1,95 GHz. Leaker Ice Universe predpokladá, že nové CPU by sa malo objaviť už v pripravovaných prémiových smartfónoch - Samsung Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra pre európsky trh. Samozrejme zákazníci mimo EÚ by mali využívať výhody procesory Qualcomm Snapdragon 8 gen 3.

Zdroj: GSMArena,