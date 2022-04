Použije Samsung MediaTek procesory v prémiových smartfónoch?

Samsung má vraj uvažovať o tom, že použije vo svojich prémiových smartfónoch procesory od MediaTeku.

Juhokórejský výrobca smartfónov Samsung, používa vo svojich prémiových zariadeniach procesory z vlastnej dielne, alebo konkurenčné CPU od spoločnosti Qualcomm. V lacnejších modeloch sa objavujú aj čipsety od spoločnosti MediaTek, lenže podľa uniknutých správ, by mal technologický gigant zvažovať použitie prémiových procesorov od posledne zmieneného výrobcu čipsetov. Výrobca smartfónov by mal pravdepodobne zvažovať ich nasadenie v pripravovanom zariadení Samsung Galaxy S22 FE. Zároveň by malo dôjsť aj k ich nasadeniu v novej sérii Galaxy S23.

V oboch prípadoch sa zatiaľ nevie, v akom pomere budú procesory od MediaTeku použité, teda či napríklad pôjde o ich použitie na úkor CPU Exynosov, prípadne či spoločnosť Samsung nakoniec bude ponúkať všetky tri varianty - Exynos, Snapdragon aj Dimensity. V prípade použitia procesorov Dimensity hrozí aj možnosť, že výrobca týmto krokom oslabí pozíciu nimi vyrábaných čipsetov Exynos. Samsung by sa tak pridal napríklad k spoločnosti Xiaomi, ktorá používa hlavne na domácom trhu procesory od výrobcu MediaTek vo svojich vlajkových lodiach.

