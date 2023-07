Posledný film Hayao Miyazakiho bude prvým, ktorý sa bude premietať v IMAX kinách

Premiéra posledného filmu legendárneho tvorcu anime filmov sa začne už onedlho premietať v kinách.

Údajne posledný film, na ktorom sa podieľal legendárny tvorca anime filmov a spoluzakladateľ štúdia Ghibli - Hayao Miyazaki, sa má dostať na plátna kín už počas budúceho mesiaca. Film má niesť názov How do you live? (Ako žiješ?). Podľa dostupných a veľmi chabých informácií má byť názov filmu rovnaký ako názov knihy japonského autora - Genzaburo Yoshinom, ktorý ju vydal ešte v roku 1937. Miyazaki mal v jednom rozhovore spomenúť aj informáciu týkajúcu sa tohto literárneho diela a jeho vplyvu na hlavného hrdinu filmu. Zaujímavosťou je to, že filmové štúdio Ghibli si nezaplatilo žiadnu propagáciu filmu. Chýbajú teda televízne reklamy, ale aj trailery. Jediné, čo napovedalo vznik filmu je uverejnenie plagátu s názvom diela.

Film sa má premietať už 14. júla 2023 v Japonsku, ale mal by mať premiéru aj v IMAX kinách. Bohužiaľ otázna je premiéra filmu vo zvyšku sveta. Nie je totiž vôbec isté, či prípadný distribútori budú schopní zabezpečiť premietanie filmu taktiež v IMAX kvalite, nakoľko dostupnosť filmov v tomto druhu kina je pomerne otázna vzhľadom na ich nízky počet. Podľa nedávnych informácií mal americký herec Tom Cruise obvolávať niektoré IMAX kiná, aby uprednostnili premietanie jeho filmu - Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, namiesto filmu Christophera Nolana - Oppenheimer.

Zdroj: Engadget,