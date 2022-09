Populárny správca hesiel bol hacknutý, vaše heslá môžu byť zneužité! Používate ho aj vy?

Hackeri hackli jedného z najpopulárnejších správcov hesiel.

Správcovia hesiel majú pre niekoho význam, ak máte veľa účtov a na každom iné heslo. Vďaka tomu môže byť pamätanie si všetkých prihlasovacích údajov komplikované. Samozrejme taký správca hesiel by mal byť dobre chránený, takže by sa nemalo stať, aby sa niekto dostal k vašim prihlasovacím údajom. Aktuálne s problémovým únikom zápasí spoločnosť LastPass s rovnomenným správcom hesiel, nakoľko sa firme podarilo zistiť, že hackeri získali prístup ku zdrojovým kódom programu. Podľa spoločnosti by ale prihlasovacie údaje nemali byť ohrozené.

Hackerom sa malo podariť získať okrem zdrojových kódov programu aj prístup do vývojárskeho prostredia, kde vývojári upravujú produkt, aplikujú záplaty a optimalizujú tohto správcu hesiel. Spoločnosť naďalej tvrdí, že prístupové údaje by mali byť v bezpečí, aj keď o tom nemá priamy dôkaz. Samotný útok sa mal udiať približne pred troma týždňami, pričom vývojári majú v súčasnosti analyzovať škody napáchané hackermi. Zároveň sa k útoku vyjadrili aj odborníci, podľa ktorých by mali byť údaje používateľov predsa len v bezpečí a to aj napriek získaným prístupom útočníkmi.

Zdroj: Gizchina,