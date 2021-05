Populárny smartfón Redmi Note 8 sa pravdepodobne vráti

Spoločnosť Xiaomi chce vrátiť do predaja populárny Redmi Note 8.

Takmer po dvoch rokoch od predstavenia populárneho modelu Redmi Note 8, sa začína šepkať o jeho návrate. Samozrejme, vrátiť sa má vo vylepšenej podobe. To aj napriek tomu, že Redmi na tento rok predstavilo sériu Note 10. Podľa leakera s menom Kacper Skrzypek, ktorý o tom informoval na sociálne sieti Twitter, túto informáciu potvrdila aj jedna zo Xiaomi stránok. Bohužiaľ, nie je známe z ktorej webovej stránky leaker čerpal informácie. Podľa Kacpera Skrzypeka sa malo pripravované zariadenie objaviť na stránkach FCC (Federal Communications Commission) s modelovým číslom M1908C3JGG.

Podľa dostupnej dokumentácie FCC, by mal byť pripravovaný model vybavený čipovou sadou Helio G85, ktorý je vyrobený spoločnosťou Mediatek. Batéria by mala mať kapacitu 4000 mAh, ktorá bude podporovať rýchle 22,5 W nabíjanie. Hlavný fotoaparát by mal mať 48 Mpix rozlíšenie, ďalšie snímače zatiaľ neboli spomenuté. Kapacita pamäte RAM nie je taktiež známa, ale kapacita úložiska by mala mať hodnotu 128GB. Smartfón Redmi Note 8 2021, by mal prísť na trh s operačným systémom Android 11 a s nadstavbou MIUI 12.5.

Zo strany Xiaomi/Redmi ide o vcelku zaujímavý krok, nakoľko tento rok predstavilo novú modelovú radu Redmi Note 10, kde základný model Note 10 používa čipset Mediatek Helio G95. Podľa dostupných informácii by sa nemal Redmi Note 8 veľmi líšiť od modelu z roku 2019, aspoň po dizajnovej stránke, akurát dostane modernejší hardvér.

