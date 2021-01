Ponuka práce na hranie počítačových hier s platom 30 000 libier ročne

Britská spoločnosť OPSYS zverejnila pracovnú ponuku, ktorá je snom mnohých ľudí. Prihlásiť sa môžete aj vy!

Výrobca počítačov hľadá zamestnanca do oddelenia Overpowered User Experience, ktorý dostane herné vybavenie vlastnej výroby spoločnosti OPSYS a v rámci náplne práce bude hrať počítačové hry podľa vlastného výberu. Kontrakt trvá jeden rok a plat za toto obdobie predstavuje 30-tisíc libier.

„Namiesto toho, aby sme nejakému inzerentovi zaplatili 30 000 libier na propagáciu najvýkonnejších počítačov na svete, zaplatíme vám za hranie hier na nich,“ uvádza spoločnosť v popise práce. Kandidáti na túto pozíciu by mali nielen rozumieť hrám, ale mali by rozumieť aj hráčskej komunite, byť aktívni, vedieť vytvárať vlastné mémy a pravdepodobne ovládať angličtinu ústne aj písomne. Spoločnosť hľadá samotára, a nie trolla, ale skúseného hráča, ktorého „odmietli rodičia“. Na životných skúsenostiach nezáleží, avšak ak máte predchádzajúce pracovné skúsenosti v inom odbore ako hranie hier, budete im musieť k tomu dať vysvetlenie, prečo tomu tak je.

Ako kolegovia sú predstavení luxusný počítač v kombinácií s grafickou kartou GeForce RTX. Z bonusov práce je to práca na diaľku prostredníctvom optickej siete a údajne možno aj zákusok. Zákusok je však pravdepodobne len určité lákadlo a pravdepodobne sa ho nikdy nedočkáte.

Ak sa chcete zapojiť do výberového konania, musíte nahrať 60-sekundové video o tom, prečo by ste zrovna vy mali dostať túto prácu a umiestniť ho na YouTube, Twitch alebo Instagram. Následne je potrebné na Twitteri alebo Instagrame označiť účet „OPSYS_gaming“ spolu s hashtagom „#OPSYSDreamJob“ a počkať do 9. apríla. Potom sa podávanie prihlášok uzavrie a 12. júla sa začnú záverečné pohovory. 19. júla si spoločnosť spomedzi kandidátov vyberie svojho zamestnanca a od 1. augusta nastúpi šťastný zamestnanec do práce.

Pracovnú ponuku si môžete pozrieť v angličtine na webe spoločnosti OPSYS. Tak čo, idete to skúsiť?

