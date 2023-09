Pomôžu nám parazity v lepšom zdraví? Podľa novej štúdie je to možné

Vedci skúmajú vplyv parazitov určitého druhu v boji proti cukrovke.

Vedci z Univerzity Jamesa Cooka nedávno ukončili dvojročný výskum na ľudoch, ktorí sa nechali dobrovoľne infikovať parazitickými červami známymi ako "škrkavky". Štúdia bola vykonávaná na 24 osobách s cukrovkou 2. typu z celkového počtu 40 subjektov a výsledky sú viac ako zaujímavé. Hneď na začiatok dodáme, že len jeden z účastníkov štúdie sa rozhodol použiť odčervovač, aj to len z dôvodu blížiacej sa operácie. Zvyšok "osadenstva" sa rozhodol pokračovať v štúdii. Podľa Doris Piercerovej z Austrálskeho inštitútu tropického zdravia a medicíny (Australian Institute of Tropical Health and Medicine (AITHM)) výskum pacientom priniesol významné metabolické výhody, presnejšie tým, ktorí boli reálne infikovaní červami, čo bolo 20 účastníkov.

Vedci sa rozhodli skúmať vplyv červov - Necator americanus na metabolizmus človeka. Kým jedna skupina dostala do svojho tela tieto červy, kontrolná skupina bola liečená placebom. Červom sa podarilo zmierniť zápalové procesy, ktoré vyvolávajú rôzne metabolické ochorenia. Zjednodušene by sa dalo povedať, že preto, aby červy dokázali prežiť v hostiteľovi, museli ho najskôr "vyliečiť". Vďaka tomu si dokázali vytvoriť vhodnejšie podmienky pre prežitie, teda sa z parazita stáva symbiont, ktorý sa pre stabilný prísun živín opláca liečením svojho hostiteľa. Pacienti infikovaní 20 červami zaznamenali značný pokles homeostatického modelu inzulínovej intolerancie (HOMA-IR) z 3,0 na 1,8, čo malo za následok zlepšenie inzulínovej rezistencie. V prípade pacientov infikovaných 40 červami zaznamenali pokles intolerancie z 2,4 na 2,0. Pacienti s podávaným placebom zaznamenali pre zmenu zvýšenie intolerancie z 2,2 na 2,9 jednotiek.

Zaujímavé na výskume bolo to, že pacienti infikovaní červami hlásili, že sa cítia zdravšie a pociťujú zlepšenie nálady oproti skupine, ktorá užívala placebo. Vedci sa aktuálne chcú zamerať na širšiu medzinárodnú štúdiu. Štúdia zároveň prináša dôkaz, že infikovanie týmito červami môže priniesť zdravotné benefity pre telo hostiteľa. Výskumníci chcú pracovať na vývoji tabliet, ktoré by pomohli pacientom vyhnúť sa infikovaním červami. Štúdia bola publikovaná v časopise Nature Communications.

Zdroj: NewAtlas, Angelfire,