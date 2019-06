Pomôžeme vám s výberom tabletu!

Tlačová správa: Mnoho ľudí dennodenne využíva tablety ako súčasť bežného života. Pri ceste do práce, na čítanie alebo aj ako interaktívnu detskú hračku. V roku 2019 musí elektronika používateľa zaujať nie len znamenitým softvérom, ale hlavne príťažlivým hardvérom a inak to nie je ani pri tabletoch. Pokiaľ máte záujem o nový tablet, poradíme vám pri výbere.



Tablety tvoria samostatnú kategóriu medzi mobilmi a počítačmi, avšak cenovo sa pohybujú v rôznych hladinách. Ponuka je naozaj rozsiahla, predstavíme si tie, ktoré sú vo svojej cenovej triede považované za najlepšie.



Rozpätie do 120-tich eur jednoznačne vyhráva značka Prestigio so svojím PMT3418 4G modelom. Rozlíšenie displeja je 1280x800 pixelov. V jeho tesnom závese sa nachádza GALAXY TAB od firmy SAMSUNG s označením SM-T280NZKAXEZ. Nezabúdajte, že nižšia cena nie vždy značí nedostatočný výkon. Nenáročný používateľ si príde na svoje aj v tejto kategórií. Vďaka tomu musíme spomenúť iGet Smart G102 a jeho výnimočnú 16GB pamäť, ktorá v tejto kategórií hviezdi.



So vzrastajúcou cenou sa mení aj obsadenie značiek, napriek tomu si SAMSUNG drží prominentnú pozíciu. Umiestnil sa aj pri najlepších tabletoch od 120-tich do 300 eur. Juhokórejská spoločnosť sa nedala zahanbiť a na trh uviedla typ SAMSUNG GALAXY TAB s 32GB pamäťou a názvom SM-T590NZKAXEZ. Na druhom mieste je ASUS ZenPad s jeho precíznym vzhľadom a za ním nasleduje značka HUAWEI, ktorá sa spojením dizajnu a výkonu radí medzi svetové jednotky. Síce tablety v tejto kategórií na jednej strane nie sú úplne pokročilé, ich batérie vás určite nesklamú.



Náročný používateľ sa nájde v kategórii 300 eur a vyššie. Firma Apple ako prvá priviedla na trh tablet a doteraz si svoju poprednú priečku udržali. Podľa testu tabletov je doteraz najlepším tabletom Apple iPad Pro so svojou mimoriadnou 64GB pamäťou a prepracovaným dizajnom. Hneď za ním sa umiestnila opäť firma Apple, tentokrát s modelom iPad 9,7. Tretie miesto patrí Androidu, ktorý poteší svojich používateľov. Túto priečku si preboril SAMSUNG GALAXY TAB - SM-T830NZKAXE. Nezabúdajte, že kategória 300 eur a vyššie je rozsiahla a vyžaduje si precízny výber, nakoľko to je väčšia investícia.



Samostatnú a vskutku výnimočnú kategóriu tvoria tablety pre malé deti. Nie vždy musia tablety v deťoch podporovať zlé vlastnosti. Existujú aj tablety, ktoré práve naopak, deťom pomáhajú rozvíjať kreativitu a učia ich novým veciam. Dobrým príkladom sú Krtkov náučný tablet alebo Altoys tablet. Záleží už len na rodičoch či svojim deťom dovolia tablety, alebo s nimi nesympatizujú.



Čo sa týka príslušenstva k tabletom rozhodne nezabudnite na slúchadlá, obal, klávesnicu a prachovú utierku. V neposlednom rade je dôležité zvoliť do domácnosti vhodný wifi router.