Pomocník Clippy sa objaví v systémoch Windows

Neslávne známy pomocník Clippy dostáva ďalšiu šancu pomáhať používateľom systému.

Americká spoločnosť Microsoft v skorších verziách operačného systému Windows mala snahu uľahčiť používateľom prácu na PC. Tak vznikol asistent v podobe Clippyho a ďalších postavičiek, ale práve prvá spomenutá postava sa zviditeľnila najviac. Cez asistenta ste mohli vyhľadávať súbory, dokázal vám do určitej miery pomôcť s nastaveniami systému a podobne. Dalo by sa povedať, že spoločnosť už v tej dobe "koketovala" s umelou inteligenciou, nakoľko za "duchovného" nástupcu sa dala považovať asistentka Cortana v systéme Windows 10, ktorá sa v ďalších zostaveniach postupne vytratila. V súčasnosti spoločnosť Microsoft usilovne pracuje na integrácii AI do systému Windows 11, no ako sa jej to podarí je zatiaľ vo hviezdach.

V súčasnosti Clippy "vstáva z mŕtvych" a nie je to práca tvorcu systému Windows. Za jeho zmŕtvychvstanie je zodpovedná spoločnosť FireCube Studios, ktorá ho uvoľnila na určitú dobu zadarmo pre systémy Windows 10 a 11. Záujemcovia si môžu asistenta stiahnuť cez obchod Microsoft Store. Clippy je v tomto prípade len maskovaná umelá inteligencia chatGPT 3.5. Asistenta si používateľ môže pripnúť na pracovnú plochu a pomocou neho vyhľadávať čo potrebuje, či už informácie, alebo obrázky a podobne. Spoločnosť zároveň uvoľnila zdrojové kódy projektu zadarmo na platformu GitHub. Problémom v tomto prípade je licencovanie prístupu k AI chatGPT, ktorý je platený. Vývojári však pracujú na novej verzii, kde nebude potrebná kúpa kľúčov.

Zdroj: Neowin,