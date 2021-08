Polohovací stôl výrazne zvýši váš pracovný výkon

Z nastaviteľného pracovného stola sa už pred nejakou dobou stal profesijný štýl, ktorý prináša svojim používateľom mnoho výhod. Stačí, keď sa ho naučia využívať pri svojej práci. Medzi benefity patria v prvom rade tie zdravotné, ako sú odstránenie bolestí chrbta či hlavy, ale tiež napríklad vyššia efektivita práce. Aké konkrétne výhody vám môže polohovací stôl priniesť?



1. Riešenie problémov s chrbticou



Čo si budeme hovoriť, IT je ukážkovým sedavým zamestnaním so všetkými jeho negatívnymi dopadmi na zdravie. Bolesti chrbta, ramien či stuhnutá šija... Kto by to nepoznal? Pri dlhodobom preťažovaní chrbtice bez pravidelnej pohybovej kompenzácie si tvoríte chronické problémy. Ak si ale zaobstaráte polohovací stôl a začnete pri práci striedať sedenie sa státím, uvoľníte tým stuhnuté svaly a bolesti začnú ustupovať. Keď si ešte k tomu urobíte pri práci krátku prestávku, kedy sa prejdete alebo sa pretiahnete, môžete sa ich zbaviť nadobro.





2. Zlepšenie hybnosti



Poznáte RSI? Syndróm z opakovaného namáhania vzniká neustálym opakovaním drobných pohybov, zlou polohou tela pri sedení a nepretržitým svalovým napätím počas práce na počítači. Postihuje najmä horné končatiny a môže sa prejaviť poškodením šliach a prstov, problematickú hybnosťou ramenného pletenca a tenisovým lakťom. Predísť mu môžete dôsledným dodržiavaním ergonómie práce na počítači. Vybrať si vhodnú stoličku a správne ju nastaviť, uľahčiť si prácu pomocou polohovacieho stola, podkladať si ruku, ktorá pohybuje myšou, gélovým vankúšikom atď.



3. Lepšia organizácia práce



Prokrastinácia, presedené hodiny za monitorom bez pozitívneho výsledku, stres z nesplnených úloh ... Áno, existujú rôzne psychologické metódy, ako sa tomu vyhnúť. Ale viete, že aj práca postojačky pri nastaviteľnom stole vám môže pomôcť lepšie si prácu zorganizovať a rýchlejšie riešiť zadanú prácu? Práca postojačky a jej striedanie s pohybom alebo odpočinkom pomáha lepšie si prácu štruktúrovať. Polhodina sústredenej práce postojačky, potom krátka porada s kolegami v zasadačke v sede, následne 20 minút pre vybavenie e-mailovej korešpondencie, potom 10 minút trvajúca prechádzka na čerstvom vzduchu... Práca vám pôjde pekne od ruky a na odklady nezostane čas.



4. Vyššia efektivita a koncentrácie



Telo odráža myseľ. Postojačky budete veci naozaj riešiť, nie o nich dlho a neplodne premýšľať. Aktivované svaly počas státia zlepšujú cirkuláciu krvi, ktoré lepšie okysličuje telo aj mozog. To zvyšuje koncentráciu, takže úlohy budete riešiť rýchlejšie ako pri dlhom sedení. Výsledkom bude hotová práca, stíhanie termínov a druhotne aj odbúranie stresu a spokojnosť so sebou samým. Takže zdvihnite polohovací stôl a postavte sa na štart, bude to profi jazda!



www.liftor.sk