Polícia hľadá vodiča lietajúcej Tesly

Video Tesly lietajúcej vzduchom zaujalo aj políciu.

Los Angelská polícia (LAPD) ponúka odmenu 1 000 dolárov (približne 911,69 eur) za akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k dolapeniu vodiča elektromobilu značky Tesla. Daný vodič mal elektromobil požičaný z autopožičovne. Tesla model S z roku 2018 sa totiž stala hlavným číslom kaskadérskeho kúsku. Vodič svojou jazdou poškodil hneď niekoľko odpadkových košov a dva zaparkované automobily. Video, ktoré zaznamenalo tento incident zaujalo aj políciu, ktorá sa snaží vypátrať vodiča. Toho bohužiaľ nie je na videu vidno.

Po incidente ostal predmetný elektromobil na mieste opustený. Pritom malo ísť podľa autora videa - Alexa Choia o úplne nový automobil v hodnote 150 000 dolárov (približne 136 558,50 eur). Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo aj druhé video, ktoré mal nahrať údajný vodič - dominykas, ktorý viedol predmetný elektromobil. Používateľ sociálnej siete zároveň uviedol, že to on havaroval so "svojou" novou Teslou Model S. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známe, či video nebolo len podvrh.

