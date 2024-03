Polestar smartfón sa stáva reálnejším

Prepojenie smartfónu a elektromobilu má byť vďaka spolupráci na vysokej úrovni.

Automobilová spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group kúpila čínskeho výrobcu smartfónov Meizu. Vďaka tejto akvizícii môže automobilka dodať zákazníkom ešte lepšie služby k svojim elektromobilom. Prvou "lastovičkou" prepojenia oboch svetov má byť pripravovaný elektromobil Polestar 4 a smartfón "Polestar". Nečakane však pred uvedením automobilu predal svojich 48 percent akcií výrobca automobilov Volvo. Dôvod predaja je zatiaľ stále neznámy.

Ak by ste čakali, že Polestar smartfón bude niečím novým, musíme vás sklamať. V tomto prípade sa spoločnosť Geely rozhodla v podstate zmeniť len logo na kryte zariadenia. Namiesto nápisu Meizu sa tam bude nachádzať logo Polestaru. Zariadením je totiž Meizu 21 Pro. Napriek tomu sa predpokladá, že automobilka môže priniesť s predstavením smartfónu úplne nové funkcie, ktorými predchodca nedisponuje. Zároveň sa tu ponúka otázka, či plánuje automobilový gigant ponúkať podobnú službu, alebo sa má jednať len o jednorazovú záležitosť. To, ako to nakoniec bude ukáže len čas.

Zdroj: GSMArena,