Pokračovanie HALF-LIFE 3 je možno za dverami!

Fanúšikovia kultovej série Half-Life môžu konečne dostať to, na čo čakajú už takmer dve desaťročia. Nové dôkazy naznačujú, že Half-Life 3, dlho očakávané pokračovanie ikonickej FPS série, je pravdepodobne v záverečnej fáze vývoja.

Nedávna aktualizácia hry Deadlock od Valve obsahovala zmienku o "HLX", o ktorom sa všeobecne predpokladá, že je kódovým označením pre Half-Life 3. Tento odkaz sa objavil spolu so zmienkou o FSR3, čo je technológia upscalingu od AMD. Podľa známeho dataminera Tylera McVickera je implementácia FSR3 typická pre záverečné fázy vývoja hry, keď sa vývojári sústredia na optimalizáciu a ladenie.

McVicker vo svojom najnovšom videu analyzoval aj aktualizáciu Dota 2, kde našiel kód súvisiaci s optimalizáciou AI. Tento kód obsahuje odkazy na stroje a mimozemskú krv, čo by mohlo naznačovať spojitosť s univerzom Half-Life. Okrem toho sa zdá, že hra bude obsahovať pokročilé systémy fyziky, vrátane simulácie tekutín a dynamického zvuku objektov. Ďalším zaujímavým prvkom je údajný "systém nálad" pre NPC postavy, ktorý by mal umožniť realistickejšie reakcie na vizuálne, zvukové a dokonca aj čuchové podnety v prostredí. Hovorí sa tiež o dynamicky sa meniacich navigačných sieťach, ktoré by umožnili NPC postavám v reálnom čase obchádzať zničené prekážky.

Tieto nálezy nadväzujú na predchádzajúce správy od leakera Gabe Followera, ktorý v decembri 2024 tvrdil, že Valve vykonávalo interné testovanie HLX. McVicker sa domnieva, že toto testovanie prebehlo úspešne a že oficiálne oznámenie by mohlo prísť čoskoro. K špekuláciám prispel aj Mike Shapiro, herec, ktorý prepožičal hlas ikonickým postavám G-Mana a Barneyho Calhouna. Na Silvestra 2024 zverejnil kryptické video, v ktorom naznačil "nečakané prekvapenia" pre rok 2025, pričom použil hashtagy #Valve a #Halflife.

Renomovaný herný novinár Jason Schreier vo svojej prognóze pre rok 2025 tiež spomenul možnosť oznámenia Half-Life 3. Schreier poznamenal, že po 13-ročnej prestávke sa séria vrátila v roku 2020 s VR hrou Half-Life: Alyx, a teraz, o dve desaťročia neskôr, predpovedá oznámenie plnohodnotného pokračovania. Hoci história je plná falošných poplachov ohľadom Half-Life 3, množstvo indícií za posledné mesiace silne naznačuje, že rok 2025 by mohol byť rokom, kedy sa dlhé čakanie skončí. Fanúšikovia však zostávajú opatrne optimistickí, pamätajúc na mnohé predchádzajúce sklamania.

Ak sa tieto správy potvrdia, Half-Life 3 by mohol priniesť revolučné herné mechaniky a pokročilú AI, ktoré by opäť posunuli hranice herného priemyslu, podobne ako to urobili jeho predchodcovia. Zatiaľ čo Valve mlčí, herná komunita netrpezlivo očakáva akékoľvek oficiálne oznámenie. Rok 2025 by tak mohol byť prelomovým rokom nielen pre sériu Half-Life, ale aj pre celý herný priemysel.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázkov: Perplexity AI,