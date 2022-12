Pokračovanie Death Stranding bolo ohlásené

Kojima Productions ohlásilo pokračovanie populárnej hry.

Hideo Kojima ohlásil na hernom podujatí The Game Awards 2022 pokračovanie hry s názvom - Death Stranding 2. V rámci oznámenia bola uvedená aj video upútavka, ktorá čo-to ukazuje z pripravovanej hry. Paradoxne Hideo Kojima nemá na pokračovaní spolupracovať. Zaujímavosťou má byť aj to, že Death Stranding 2 má byť len pracovný názov, čím sa celé uvedenie novinky akurát len zamotáva. V hernom pokračovaní "jednotky" by sme mali uvidieť aj známe postavy, čo znamená, že na hre pracujú aj pôvodní herci, akými sú napríklad - Norman Reedus a Léa Seydouxová. Tak isto sa môžete tešiť aj na - Shioli Kutsuna, Troya Bakera a Elle Fanningovú.

Pôvodná hra Death Stranding bola vydaná v roku 2019 a rýchlo sa medzi hráčmi stala obľúbenou. Pozitívne bola prijatá aj kritikmi. Hra spočiatku vyšla exkluzívne pre hernú konzolu PlayStation 5, následne o tok neskôr bola portovaná aj na PC platformu. Pokračovanie by malo nasledovať v stopách "jednotky" a budete teda doručovať tovar cez nepriateľské územie. Tešiť sa môžete aj na akčné prvky v hre. Novinka bola zatiaľ ohlásená ako exkluzívna pre hernú platformu Playstation, no dátum začiatku predaja zatiaľ nie je známy.

Zdroj: Neowin, PCGamer,