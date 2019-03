Pohľad do minulosti: 30 rokov satelitnej televízie

Ako v najnovšej správe spoločnosť Astra informuje, pred tridsiatimi rokmi sa na fasádach budov začali prvýkrát objavovať satelitné paraboly. Stali sa jednou z predzvestí historických zmien vtedajšej doby.

Všetky mierili na jeden bod na oblohe – na orbitálnu pozíciu 19.2° východne, z ktorej bol vysielaný satelitný signál zo satelitu Astra 1A. Dnes oslavuje spoločnosť 30. výročie od chvíle, ktorá znamenala začiatok éry satelitnej televízie v regióne strednej a východnej Európy. Rok 1989 bol totiž nielen politicky prelomovým, ale aj v oblasti technológií. Pre televízny priemysel to bol začiatok satelitnej televízie. Vo februári 1989 zahájila svoju činnosť družica prevádzkovaná satelitným operátorom SES.

Historicky prvý satelit spoločnosti bol vypustený na obežnú dráhu na palube rakety Ariane 4, ktorá vzlietla z kozmodrómu vo Francúzskej Guyane. Satelit bol umiestnený na orbitálnej pozícii 19.2°E. Odtiaľ poskytoval televízne služby pre západnú a strednú Európu. To znamenalo, že diváci boli po prvýkrát schopní prijímať satelitný signál, čím sa televízia stala prístupnejšou pre kohokoľvek na zemi. Družica spočiatku vysielala programy FilmNet, Sky TV, Scandinavian TV3 a MTV Europe.

V správe spoločnosť ďalej informuje, že do konca roka 1989 sa ponuka rozšírila o veľa nemeckých kanálov, ako je RTL Plus, Sat. 1 a Pro7. V júni 1990 boli všetky transpondéry naplnené. Popularita satelitnej televízie sa v tej dobe prejavila na jej dosahu, ktorý v roku 1990 predstavoval 17 miliónov domácností v Európe. Satelitná televízia tvorila divákom okno do sveta. Napríklad Poliaci dostali prístup k programom na zahraničných kanáloch v čase, keď v krajine ešte panoval monopol štátnej televízie. Prvá celoštátna súkromná televízna sieť v Poľsku vznikla o tri roky neskôr – v roku 1992.

Začiatok satelitného vysielania je spojený so spoločnosťou Astra CEE, ktorá je dnes poskytovateľom televíznych kanálov, rozhlasových staníc, internetu a multimediálnych služieb prostredníctvom satelitného systému. V súčasnosti môžu diváci zo satelitov spoločnosti prijímať až 400 voľných (FTA) kanálov, vrátane 80 v HD kvalite.

Zdroj: Astra