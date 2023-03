Podvodníci využívaju AI generované hlasy na oklamanie ľudí

Temná stránka umelej inteligencie dostáva nový rozmer.

Falšovanie hlasu bolo kedysi veľmi náročné, lenže vďaka nástupu umelej inteligencie sa tento problém postupne vytráca. Začínajú sa totiž vo väčšom množstve objavovať podvodné telefonáty, na ktoré je použitá AI. Podvodníkom na sfalšovanie vášho hlasu stačí len krátky zvukový záznam, kľudne aj zo sociálnej siete na to, aby dokázal s pomocou umelej inteligencie vytvoriť vašu hlasovú kópiu. Na vytvorenie falošných kópií stačí podvodníkom napríklad použiť umelú inteligenciu s názvom Vall-E, za ktorou stojí americká spoločnosť Microsoft. Technologicky Vall-E má vychádzať z AI EnCodec, ktorú vyvíja firma Meta.

V Spojených štátoch amerických a Kanade sa súčasnosti rozmáha využívanie umelej inteligencie na vykonávanie falošných hovorov. Vďaka tomu sa podarilo podvodníkom okradnúť ľudí o tisícky dolárov. Svoje by vedeli rozprávať aj kanadský manželský pár vo veku 70 rokov, ktorí dostali telefonát s hlasom veľmi podobným ich vnukovi. Ten v mal v telefonáte tvrdiť, že je vo väzení a potrebuje peniaze na kauciu. Manželský pár preto išiel do jednej banky vytiahnuť 3 000 kanadských dolárov (približne 2 062 eur) s tým, že druhú čiastku vytiahnu v inej banke. Tu si našťastie všimol zamestnanec banky podobnosť s osobou, ktorá prišla do banky s rovnakým príbehom. Bankárovi sa teda podarilo zabrániť podvodu. Bohužiaľ, iný pár už nemal také šťastie a prišli o časť svojich úspor, keď naleteli falošnému telefonátu, kde AI tvrdila, že je právnik ich syna, ktorý zabil počas autonehody diplomata. Rodičia teda poslali 15 449 dolárov (približne 14 462 eur) cez bitcoinový terminál. Peniaze sa im už nepodarilo získať späť.

Podľa údajov americkej Federálne obchodnej komisie sa už približne 36 000 podobných prípadov malo udiať len počas minulého roka a z toho až 5 100 bolo formou telefonátu.

Umelú inteligenciu Vall-E si môžete vyskúšať na stránke GitHubu.

