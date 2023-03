Podvádza Samsung pri fotení Mesiaca?

Nový Samsung Galaxy S23 Ultra pravdepodobne podvádza pri fotení Mesiaca.

Takmer všade sa stretávame s reklamou na nové smartfóny série Samsung Galaxy S23, ale najviac vyčnieva model s prídavkom Ultra. Tento smartfón má byť schopný vytvoriť fotografiu Mesiaca. Lenže je táto fotografia skutočná? To sa rozhodol zistiť používateľ sociálnej siete Reddit - u/ibreakphotos vo svojom príspevku. Používateľ vykonal pomerne jednoduchý test, ako zistiť, či juhokórejská spoločnosť Samsung podvádza pri vytváraní fotiek Mesiaca. Na monitore zobrazil rozmazanú fotografiu nášho prirodzeného satelitu, potom už len nasmeroval smartfón na túto fotografiu a urobil fotografiu. Výsledok bol samozrejme úplne iný, ako smartfón spočiatku zobrazoval počas fotenia.

Z rozmazanej fotografie Mesiaca sa razom stala ostrá a jasná snímka "Luny". Lenže ako to je naozaj? Na túto otázku je pomerne ťažká odpoveď. Je všeobecne známe, že výrobcovia smartfónov sa vo veľkej miere spoliehajú na výpočtový výkon zariadenia, ktorý pomáha "obísť" fyzikálne zákony. To znamená, že smartfóny si pomáhajú počas "post-procesingu" výpočtami, vďaka čomu sú napríklad fotografie ostrejšie, či jasnejšie a podobne. Samozrejme, tieto algoritmy pomáhajú len do určitej miery. Ako je to teda v prípade smartfónu Samsung Galaxy S23 Ultra? Podľa blogového príspevku výrobcu si smartfón v tomto prípade pomáha umelou inteligenciou.

Vy zachytíte "machuľu" Mesiaca a po stlačení spúšte nastúpi umelá inteligencia, ktorá dopočítava detaily. Lenže táto metóda nie je bez chýb a keď si budete chcieť náhodou priblížiť nejaký kráter na Mesiaci, zistíte že fotografii chýba hĺbka. Tu by sme mohli povedať, že fotografia je falošná, ale podobne napríklad postupujú fotografi, ktorí upravujú fotografie vo formáte RAW. Je tu ale nejaký rozdiel, pretože pri úprave RAW fotiek môžete zmeniť jas, farbu, expozíciu a veľa iných detailov. Výsledok fotografie je ale stále pravý. Vráťme sa znova na začiatok, na hľadáčiku máte rozmazaný Mesiac a po stlačení spúšte je krásny a detailný.

V tomto príde je výsledná fotografia Mesiaca výsledkom umelej inteligencie, ako vašich, presnejšie optických vlastností snímača. Skôr by sa dalo povedať, že výsledná fotografia je teda falošná, vygenerovaná umelou inteligenciou.

Zdroj: TheVerge,