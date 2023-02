Podľa Wozniaka je Musk "nečestným" mužom

Steve Wozniak prirovnal Elona Muska k Stevovi Jobsovi.

Okolo Elona Muska sa deje v poslednej dobe pomerne veľa a v súčasnosti sa do neho "obul" aj bývalý zakladateľ spoločnosti Apple - Steve Wozniak. Ten nemá o Muskovi práve tú najlepšiu mienku, pričom v nedávnom rozhovore pre CNBC Squawk Box spomenul nemilú skúsenosť s Teslou. Počas rozhovoru Wozniak uviedol, že Muskova Tesla "okradla" jeho a jeho rodinu o nemalé peniaze a to vďaka nepravdivým tvrdeniam. Ex-zakladateľ Applu presnejšie narážal na technológiu samoriadenia elektromobilu, ktorá podľa Muska mala byť funkčná.

Wozniak spolu s manželkou uverili Muskovým tvrdeniam z roku 2016, že elektromobily Tesla budú schopné samoriadenia po celých Spojených štátoch amerických do konca toho roku. Lenže to nestalo a v roku 2017 manželia investovali 50 000 dolárov (približne 46 722 eur) do vylepšenia elektromobilu. Úprava zahŕňala 8 nových kamier a ďalšie senzory. To malo umožniť elektromobilu jazdiť od pobrežia k pobrežiu USA bez zásahu vodiča. Nestalo sa tak a podľa Wozniaka sú schopnosti samoriadenia ďaleko od toho, čo Musk sľuboval.

V rozhovore Wozniak Muska nepriamo prirovnal k Jobsovi s tým, že obaja majú talent prilákať na svoju stranu masy ľudí. Lenže podľa bývalého zakladateľa Applu, Jobs nebol až taký nečestný. Jobs mal totiž schopnosť dodržať to, čo sľúbil, čo sa podľa Wozniaka nedá povedať o Muskovi.

Zdroj: Techspot,