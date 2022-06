Podľa výskumníka existuje hrozba útoku mimozemskou civilizáciou

Výskumník sa zaoberal hrozbou možného konfliktu s mimozemskou civilizáciou.

Amatérsky astronóm Alberto Caballero, prišiel so zaujímavým myšlienkovým experimentom, podľa ktorého sú v našej galaxii minimálne štyri mimozemské civilizácie schopné nás napadnúť. Caballerova práca nezvládla prejsť procesom známym ako peer-review, no napriek tomu dokázal zaujať a stále sa nachádza na predtlačovom serveri Arxiv. Ako sa teda výskumník dopracoval práve k číslu štyri? Callabero najskôr spočítal všetky invázie, ku ktorým došlo na našej planéte a následne použil vo výpočte odhadovaný počet obývateľných planét v našej galaxii. Vo výpočte mu pomohlo číslo 15 785, teda odhad koľko mimozemských civilizácii sa nachádza v Mliečnej ceste. Za touto hodnotou stojí vedec SETI - Claudio Maccone.

Následne sa výskumník dostal k číslu 4, nakoľko práve tieto civilizácie by mohli byť natoľko vyspelé, že by sa mohli podobať nášmu štýlu života. Pritom má existovať minimálne jedna natoľko vyspelá mimozemská civilizácia, ktorá by mohla byť schopná medzihviezdnych letov. To je základom pre inváziu cudzej planéty. Podľa výskumníka je málo pravdepodobné, že by na nás natrafili a zaútočili tieto vyspelé svety. Napriek tomu sa prikladá k názoru Stephena Hawkinga, ktorý varoval pred snahou skontaktovať mimozemské svety.

Zdroj: InterestingEngineering, Vice,