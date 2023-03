Podľa tvorcov Fallout: New Vegas, bude hra s novými grafickými úpravami ešte lepšia

Fallout: New Vegas patrí podľa hráčov k jednému z najlepších dielov celej hernej série.

Herná séria Fallout patrí k legendám a pri dnešnom trende remastrovania starých hier sa začínajú ozývať hlasy fanúšikov, aby došlo k prerobeniu aj titulu New Vegas. Momentálne vlastní herné štúdio ZeniMax a Obsidian technologický gigant Microsoft, ktorý zatiaľ nie je veľmi aktívny v tomto smere, no čoraz viac hráčov si žiada pokračovanie, či minimálne aspoň remastrovanie niektorého z titulov. To sa bohužiaľ zatiaľ nedeje.

V rozhovore pre TheGamer.com sa mali niektorí členovia tímu vyjadriť, že by sami uvítali začatie prác na remastrovaní hry Fallout: New Vegas. Podľa tvorcov hry by totiž bol nový grafický "kabát" úžasný. Určite by to bolo úžasné, keďže New Vegas patrí k tým najlepším hrám z tejto hernej série. Bohužiaľ herné štúdio Obsidian je v súčasnosti plne zamestnané vývojom dvoch hier: The Outer Worlds 2 a Avowed. Napriek tomu existuje možno malá šanca, že hru by zvládlo iné herné štúdio pod dohľadom Obsidianu.

Neostáva teda nič iné, ako len čakať a veriť, že sa nájdu kapacity na remastrovanie tejto hernej klasiky, alebo vývoj nového pokračovania.

Zdroj: Neowin,