Podľa štúdie čoraz viac zamestnancov používa ChatGPT bez vedomia šéfov

ChatGPT sa stáva neoficiálnou pracovnou pomôckou mnohých zamestnancov.

Zamestnanci firiem si začínajú čoraz viac vypomáhať v práci umelou inteligenciou. To má potvrdzovať aj nedávny výskum sociálnej siete zameraný na profesionálov - Fishbowl. Podľa prieskumu medzi 11 793 používateľmi si až 70 percent pracovníkov pomáha s riešením pracovným úloh umelou inteligenciou. To predstavuje významný nárast oproti výskumu, ktorý prebehol začiatkom januára, kedy si s AI pomáhalo "len" 27 percent zamestnancov. V rámci prieskumu bola aj otázka, či pracovníci informovali o tejto výpomoci svojich nadriadených, na čo až 68 percent ľudí odpovedalo slovom - nie.

Účastníkmi štúdie boli zamestnanci spoločností Amazon, Meta, Nike, Bank of America, Google, Edelman, IBM, JP Morgan, Twitter, McKinsey a mnoho ďalších. Účastníci výskumu sa v rámci štúdie priznali, že umelú inteligenciu využívajú aj na copywriting, vytváranie e-mailov, sprievodných listov a podobne. Lenže používanie chatbota - ChatGPT nie je úplne bezproblémové, pretože v prípade niektorých požiadaviek nemusí mať úplne podklady a výsledok nemusí byť uspokojivý. Využívanie umelej inteligencie na plnenie pracovných úloh môže v budúcnosti vytvoriť nové problémy. To isté by sa dalo povedať aj v prípade žiakov, ktorí začínajú intenzívne využívať AI ako pomôcku pri riešení úloh.

Zdroj: Techspot, Fishbowl,