Podľa Spojeného kráľovstva je zdieľanie hesiel nezákonné

V prípade, že zdieľate svoje heslo k prístupu na službu Netflix, môže sa jednať o trestný čin.

Na svete existuje veľa používateľských účtov, ktoré sú zdieľané medzi rodinou a priateľmi. Nad tým veľa spoločností "zatvára oči" a v tichosti to toleruje, aj keď v používateľských podmienkach je táto prax zakázaná. Lenže je tu aj prvá "lastovička" v podobe streamovacej platformy Netflix, ktorá chce po prvom poklese počtu predplatiteľov zakázať zdieľanie prihlasovacích údajov, napriek tomu, že ešte v roku 2017 spoločnosť túto možnosť propagovala. Platforma chce používateľov prinútiť, aby svoje údaje nezdieľali. Spoločnosť zároveň spustila experiment v niektorých krajinách, ako Dominikánska republika, Guatemala, Argentína a Honduras. Experiment spočíva v tom, že spoločnosť účtuje ďalšie poplatky za pridanie nového profilu.

Technologický blog TorrentFreak si nedávno všimol, že Britský vládny úrad pre duševné vlastníctvo nedávno zverejnil nové usmernenie týkajúce sa zdieľania hesiel. Usmernenie bolo vydané v spolupráci so spoločnosťou Meta (Facebook). Podľa tohto usmernenia je zdieľanie prihlasovacích údajov nelegálne. Ďalšie osoby využívajúce účet sa berú ako neplatiaci používatelia a majú prístup k dielam chráneným autorskými právami. Podľa usmernenia sa teda jedná o podvod. Napriek tejto skutočnosti je len veľmi malá šanca, že by vás streamovacie platormy hnali pred súd, vzhľadom na vysoký počet zdieľaných účtov. Počet súdnych procesov by bol pravdepodobne veľmi vysoký, nehovoriac o finančných nákladoch vynaložených na tieto procesy v rôznych krajinách sveta.

Zdroj: Techspot,