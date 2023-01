Podľa slovenského tvorcu hry - The Hidden and Unknown si ju nemáte kúpiť, ak na ňu nemáte

Ak nemáte 1 949 eur na hru, nemáte ani rozmýšľať nad jej kúpou.

Titul - The Hidden and Unknown je v podstate textovou hrou, pričom je opísaná ako "hra založená na príbehu, ktorej cieľom je rozšíriť vnímanie osôb v oblastiach psychológie a filozofie". Za vývojom má stáť Slovák vystupujúci pod prezývkou - ThePro, ktorý má aktuálne žiť vo Švajčiarsku a založil vývojárske štúdio ProX.team. Samotná hra je vo svojej podstate vizuálny román, kde máte zobrazené len lokality, ale žiadne postavy. Hra má začínať osem minútovým introm, kde sa má napríklad spomínať nerovnováha medzi mužmi a ženami. Uvádza, že väčšine západných mužov chýba testosterón a stávajú sa neplodnými, pričom ženy sa naopak stávajú mužnejšími. To má mať za dôsledok, že postupne vymierame.

Vývojár ThePro sa pre PCGamesN mal vyjadriť, že osobne neverí, že si niekto túto hru kúpi a mal aj priamo od jej kúpy odradzovať. Vývojár "nechce robiť problémy", ale hra má byť kratšia, ako dve hodiny, čo je minimálny limit hernej platformy Steam. Vďaka tomu môžete hru stihnúť vrátiť v práve stanovenom dvojhodinovom limite. Prečo sa teda autor hry rozhodol pýtať si za titul 1 949 eur? Podľa ThePro je príbeh z veľkej časti založený na ich vlastných životných príbehoch. Preto nechcel predávať hru za "centy", pretože príbeh hry znamená viac, ako samá hra. Pôvodne mal projekt začať štýlom "život ako kniha", na čo bol následne pretvorený v hru.

Podľa niektorých recenzií na hernej platforme Steam, bol zážitok z hry prirovnaný k tomu, ako veľmi máte radi Andrewa Tatea.

Zdroj: Techspot,