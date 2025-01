Podľa Nvidia sú kvantové počítače na desaťročia ďaleko!

Nvidia svojimi vyjadreniami ovplyvnila tržné hodnoty tvorcov kvantových počítačov.

Akcie spoločností zaoberajúcich sa kvantovými počítačmi zaznamenali prudký pokles po vyjadreniach generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia, Jensena Huanga. Ten na stretnutí s investormi počas CES (Consumer Electronics Show) v utorok uviedol, že „veľmi užitočné“ kvantové počítače sú pravdepodobne vzdialené ešte dve desaťročia. Na priamu otázku z publika Huang odpovedal, že 15 rokov by bolo skôr „začiatkom“ a 30 rokov zasa „neskoršou fázou“. „Keby ste si však vybrali 20, myslím, že väčšina z nás by tomu uverila,“ dodal Huang. Tieto slová mali okamžitý a výrazný dopad na trhovú hodnotu firiem pôsobiacich v oblasti kvantových technológií.

Reakcia trhu bola okamžitá a silná. Akcie spoločnosti D-Wave Quantum klesli o takmer 44 percent, Rigetti Computing zaznamenala prepad o viac ako 39 percent. Podobný osud postihol aj akcie spoločnosti IonQ, ktorá sa zaoberá vývojom kvantového softvéru a hardvéru, s poklesom o viac ako 40 percent. Spoločnosť Quantum Computing Inc., obchodovaná na burze NASDAQ pod symbolom QUBT, zaznamenala v čase písania tohto článku pokles o viac ako 44 percent. Podľa agentúry Reuters tieto štyri spoločnosti stratili na trhovej hodnote dohromady viac ako 5 miliárd dolárov. Thomas Hayes, predseda predstavenstva Great Hill Capital, komentoval situáciu slovami, že investori, ktorí doteraz hľadali príležitosť v kvantových technológiách, sa teraz presúvajú k umelej inteligencii (AI).

Hayes dodal, že Huang svojimi vyjadreniami „hodil mokrú handru na príbeh kvantových technológií a urobil všetko pre to, aby podporil príbeh AI“. Vzhľadom na dominantné postavenie Nvidie v odvetví umelej inteligencie nie je prekvapením, že Huangove komentáre vyvolali takúto reakciu. Treba však podotknúť, že situácia nemusí byť taká jednoznačná. Huang totiž zároveň zdôraznil, že pre fungovanie kvantových počítačov sú potrebné aj klasické počítače na opravu chýb – a tie by mali byť „najrýchlejšie, aké ľudstvo dokáže postaviť“. A práve v tejto oblasti má Nvidia silné postavenie. Huang uviedol, že s Nvidiou v súčasnosti spolupracuje takmer každá spoločnosť zaoberajúca sa kvantovou výpočtovou technikou na svete. Zdá sa teda, že bez ohľadu na to, kedy sa kvantové počítače stanú skutočne užitočnými, Nvidia je pripravená ťažiť z oboch smerov, pričom momentálne sa sústredí na rozvoj umelej inteligencie. Akcie Nvidie po tomto ohlásení vzrástli o niečo viac ako tri percentá, pričom za posledný rok zaznamenali nárast o takmer 170 percent a za posledných päť rokov ohromujúcich 2 200 percent.

Zdroj: Techspot,