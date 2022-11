Podľa NASA budú žiť ľudia na Mesiaci do konca desaťročia

Úspešný štart rakety SLS dodal nádej agentúre NASA, že sa im podarí naplniť všetky ciele misie Artemis.

Vedúci lunárneho programu Orion agentúry NASA - Howard Hu sa nedávno vyjadril pre televíznu stanicu BBC, že do roku 2030 budú žiť ľudia na Mesiaci. Podľa jeho slov budú astronauti obývať Mesiac trvalejšie. Hu v rozhovore pre BBC povedal aj to, že ľudia budú mať na povrchu Mesiaca rôzne biotopy, ale aj vozidlá pre rýchlo prepravu. Zároveň bude na našom prirodzenom satelite prebiehať aktívny vedecký výskum.

Podľa americkej vesmírnej agentúry NASA bude úspech misie Artemis I. prelomový, nie len pre USA, ale aj pre celý svet. Ide totiž o prvý krok k dobývaniu hlbokého vesmíru. V prípade úspechu prvej misie s figurínami, ktoré slúžia aj na meranie rôznych údajov, by nemalo už nič brániť spusteniu misií Artmenis II. a III., ktoré by mali zahŕňať aj pristátie na Mesiaci. Tretia misia má byť pre niektorých ľudí prelomový, nakoľko by na povrchu Mesiaca mala pristáť prvá žena a prvý muž tmavej pleti.

V rámci programu Artemis má prebiehať stavba mesačnej stanice - Lunar Gateway, ktorá by mala byť odrazovým mostíkom pre ďalšie lety do vesmíru. Agentúra NASA verí, že počas programu Artemis sa vytvorí udržateľná platforma aj dopravný systém, pomocou ktorého sa ľudia naučia fungovať vo vesmíre.

Zdroj: InterestingEngineering,