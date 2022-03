Podľa Muska bude možné preniesť svoju myseľ do Tesla robota

Elon Musk predstavil minulý rok koncept robota Optimus, pričom jeho schopnosti majú byť oveľa väčšie, než len vykonávanie nebezpečných úloh.

Majiteľ automobilovej spoločnosti Tesla - Elon Musk, minulý rok nečakane predstavil koncept humanoidného robota s názvom Optimus. Jeho primárnou úlohou bude vykonávanie opakujúcich sa, ale aj pre človeka nebezpečných úloh. Robot by mohol byť nasadený v automobilových spoločnostiach, kde by dokázal nahradiť zamestnancov. Musk vidí jeho nasadenie aj pri iných činnostiach, napríklad vykonávaním domácich prác, pričom podľa majiteľa spoločnosti má byť použitie robota v podstate univerzálne.

Musk počas rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Axel Springer - Mathiasom Döpfnerm, zašiel so svojimi úvahami ešte ďalej. Časom by totiž malo byť možné stiahnuť svoje vedomie do robota Optimus a v podstate tak žiť "večný" život. To by bolo v podstate možné spraviť cez rozhranie prostredníctvom čipu, vyvíjaného ďalšou Muskovou spoločnosťou - Neuralink. Musk mal v rozhovore spomenúť aj prvý termín výroby prototypu, a tým je rok 2023. Ku koncu budúceho roka by malo prísť k produkcii menšej série Optimusov.

Zdroj: Gizchina,