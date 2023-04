Podľa Moderny, by mohla byť vakcína proti rakovine dostupná do konca tohto desaťročia

Onedlho by malo byť bežné očkovanie voči rakovine a iným smrteľným chorobám.

Farmaceutická spoločnosť Moderna oznámila pomerne nedávno (1.4. 2023), že približne do konca tohto desaťročia by mali byť dostupné vakcíny na závažné ochorenia. Podľa spoločnosti, by sme už onedlho mohli dostať mRNA liečbu na rakovinu, autoimunitným, ale aj kardiovaskulárnym ochoreniam, nehovoriac o ďalších chorobách. Hlavný lekár farmaceutickej firmy - doktor Paul Burton sa pre The Guardian vyjadril, že spoločnosť Moderna by mala byť schopná vyrobiť lieky pre "všetky druhy chorôb" už za päť rokov. Burton si myslí, že budú schopní vyrábať vysoko účinné vakcíny, pričom by mala byť schopná aj špecializovaná výroba týchto liekov, teda produkcia vakcín "šitých" priamo na mieru pacienta.

Hlavný lekár spoločnosti Moderna si myslí, že za úspechom je do určitej miery zodpovedný rýchly vývoj mRNA vakcíny na vírus Covid-19. Pandémia do určitej miery pomohla urýchliť technologický proces výroby vakcín vo väčšom množstve. Podobný názor zdieľa aj doktor Filip Dubovský zo spoločnosti Novamax, kde pôsobí na pozícii prezidenta výskumu a vývoja. Podľa Dubovského došlo k masívnemu zrýchleniu výroby liečiv pomocou tradičných foriem, ale aj nových nelicencovaných postupov. Trochu konzervatívny postoj zastáva profesor Andrew Pollard, ktorý je aj riaditeľom v spoločnosti Oxford Vaccine Group. Podľa Pollarda niet pochýb o tom, že je o vakcíny veľký záujem. Lenže profesor položil otázku - "Čo sa stane potom?".

Priebeh vývoja a výroby personalizovanej vakcíny proti rakovine

Vo februári tohto roka dostala spoločnosť Moderna od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv schválenie urýchlenia regulačného preskúmania v prípade vývoja prelomovej vakcíny proti rakovine.

