Podľa Microsoftu prehliadač Edge usporil petabajty RAM

Edge mal podľa Microsoftu ušetriť používateľom 273 petabajtov RAM.

Podľa spoločnosti Microsoft mal doteraz ušetriť internetový prehliadač Edge používateľom až 273 petabajtov pamäte RAM. Týmto výsledkom sa pochválila americká technologická spoločnosť na sociálnej sieti Twitter. Za túto hodnotu môže hlavne funkcia Sleeping Tabs, ktorá bola použitá na približne 6 miliardách kariet, počas 28 dní. To malo viesť k vyššie spomenutej úspore, presnejšie každá takto uspaná karta mala ušetriť 39,1 MB. Aj keď sa to nemusí zdať veľa, ale väčšina používateľov, ktorá používa slabšie zostavy, by túto úsporu podľa spoločnosti Microsoft mala pocítiť.

Funkcia Sleeping Tabs bola spustená ešte počas januára minulého roka a je hlavne určená pre tých, ktorí majú otvorené desiatky kariet. Vysoký počet otvorených kariet si vyžaduje automaticky aj zvýšené nároky na RAM modul/moduly, ale aj na procesor. Táto funkcia vo svojej podstate uspí neaktívne karty, presnejšie má ísť o karty, ktoré ste neotvorili určitú dobu. Sleeping Tabs sú automaticky aktivované, ale používatelia majú možnosť si nastaviť vlastné hodnoty uspania aktuálne nepoužívaných kariet.

Zdroj: Techspot,