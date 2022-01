Podľa MediaTeku by sa mali prvé Wi-Fi 7 zariadenia objaviť budúci rok

Štandard Wi-Fi 6 sa ešte len presadzuje a spoločnosti pracujú už na novej generácii.

V súčasnosti sa postupne nasadzuje štandard Wi-Fi 6, ale taiwanský výrobca polovodičov nespí na vavrínoch a nejaký čas už pracuje na novej generácii tohto štandardu. Presnejšie by malo ísť o Wi-Fi 7, pričom spoločnosť stihla už predstaviť novú technológiu aj svojim partnerom. Nový štandard by mal ponúknuť až 2,4-násobný nárast prenosovej rýchlosti, oproti aktuálnemu štandardu Wi-Fi 6. Podľa spoločnosti MediaTek by mali byť prvé zariadenia s Wi-Fi 7 uvedené už budúci rok.

Nový Wi-Fi štandard by mal využívať 320 MHz kanály a taktiež Multi-user Resource Unit (MRU) a kvadratúrnu amplitúdovú moduláciu (QAM). Pritom by mala byť zabezpečená aj spätná kompatibilita s aktuálnymi Wi-Fi štandardmi - 6 GHz, 5 GHz a 2,4 GHz. Nové zariadenia s Wi-Fi 7 by sa mali dostať na trh už budúci rok, tie však budú založené len na návrhu špecifikácie, nakoľko nový štandard má byť certifikovaný až v roku 2024. O samotnú certifikáciu sa stará inštitút IEEE.

Zdroj: GSMArena,