Podľa leakera onedlho uvidíme smartfóny s 24 GB RAM

Keď váš smartfón bude mať viac RAM ako počítač alebo notebook.

Smartfóny majú čoraz výkonnejšie procesory, lenže v oblasti RAM až taký pokrok nie je. Samozrejme moduly sú rýchlejšie, ale kapacita ako keby sa zastavila. Aktuálne maximum je 12 GB, s výnimkou pár modelov so 16 GB RAM. Podľa čínskeho leakera - Digital Chat Station, má zoskupenie výrobcov smartfónov Oga snahu o presadenie nového "štandardu". Tým má byť kapacita RAM až 24 GB. Zoskupenie týchto výrobcov pozostáva zo spoločností patriacich pod konglomerát - BBK Electronics - Oppo, OnePlus a Realme.

Novým "zlatým stredom" by sa malo stať 16 GB RAM pre bežné zariadenia, no práve prémiové smartfóny by mali mať až 24 GB RAM. Bohužiaľ viac detailov nie je známych, takže napríklad, kedy uvidíme smartfón s 24 GB RAM je zatiaľ veľkou otázkou. Ešte väčšou otázkou je, či vlastne majiteľ smartfónu dokáže využiť tak veľkú RAM, nakoľko aj 16 GB RAM bude viac než dosť. Dá sa predpokladať, že v tomto prípade môže ísť len o marketingový ťah výrobcov, keďže výkonovo je síce stále sa kam "pohnúť", aj kapacitne, lenže je to skôr už len hra s číslami.

Existuje veľa ľudí, ktorí nie sú náročný a smartfón v konfigurácii 6 GB RAM a 128 GB vnútorným úložiskom im bez problémov stačí. Momentálne sa začína presadzovať 8 GB RAM, ale kapacita úložiska zatiaľ prevažuje v 128 GB verzii, aj keď sa už objavujú smartfóny aj s 256 GB úložiskom. Tých je ale zatiaľ málo a väčšinou sú v prémiovej triede. Nájdu sa síce aj v strednej, ale úložisko býva väčšinou spárované so slabší procesorom a ešte slabšími fotoaparátmi. Napriek tomu je tu náznak postupného prechodu na vyššie čísla.

Zdroj: Neowin,