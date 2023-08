Podľa krstného otca AI, sú varovania o jej hrozbách smiešne

Yann LeCun zastáva názor, že umelá inteligencia nie je nebezpečná.

Čoraz viac počuť názory, že umelá inteligencia sa stáva hrozbou pre ľudstvo. Ľudí, ktorí vidia v AI "dobro" zatiaľ veľmi nebolo počuť, až doteraz. Jeden z troch "krstných otcov" umelej inteligencie - Prof. Yann LeCun, ktorý získal Turingovu cenu za pokroky vo výskume AI, spolu s Yoshuom Bengiom a Geoffreyom Hintonom, sa postavil na druhú stranu barikády. LeCun totiž v umelej inteligencii nevidí hrozbu a podľa jeho slov je strašenie o hrozbách AI smiešne.

Yann LeCun v súčasnosti pôsobí v spoločnosti Meta na pracovnej pozícii hlavného vedca pre výskum umelej inteligencie. Podľa vedca sú predstavy ľudí o tom, že AI raz prevezme vládu nad svetom prehnané a dodal, že pozastavenie vývoja by bolo obrovskou chybou. Pre lepšie vysvetlenie LeCun použil aj analógiu v spojitosti s prúdovými lietadlami v roku 1930. Vtedajší ľudia tiež nevedeli pochopiť, že tieto lietadlá sú bezpečné a prepravia milióny ľudí po svete bezpečne. Vedec dodal, že progresívne pokroky vo vývoji by mohli viesť k AI na úrovni výkonu mozgu potkana.

V prípade, ak by sa začala umelá inteligencia správať mimo parametrov, stačí ju len vypnúť, nakoľko stále bude umiestnená v dátovom centre. Zároveň vedec dodal, že ak neveríte tomu, že to bude bezpečné, nemali by ste to robiť.

Zdroj: Techspot,