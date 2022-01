Podľa IBM, 2 nm čipy môžu pomôcť planéte

Spoločnosť IBM chce prispieť k ochrane klímy a trvalo udržateľnému rozvoju.

Na konferencii MEET2022 Smart Future, vystúpil aj viceprezident spoločnosti IBM - Dr. Xie Dong, ktorý sa rozpovedal o tom, ako spoločnosť prináša nové technológie,vďaka ktorým bude možný trvalo udržateľný rozvoj. Podľa jeho slov budú korporácie zápasiť s troma najväčšími rizikami, ktoré majú spoločného menovateľa - životné prostredie. Za týmto menovateľom majú byť už vyššie spomenuté tri problémy - poškodenie životného prostredia človekom, extrémne počasie a zlyhanie klimatický opatrení.

Jedným z krokov pre záchranu planéty majú byť aj 2 nm čipy, vďaka ktorým budeme schopní nabíjať svoje smartfóny raz za štyri dni. Dnes priemerný smartfón nabíjame raz za deň a aktívnejší majitelia zariadení, aj dva a viac krát za deň. To nie je jediný krok, ktorým chce spoločnosť IBM prispieť k záchrane klímy, ale ďalej chce firma zaviesť do praxe kvantové počítače pri optimalizácii AI/ML, ale aj analyzovať molekulárnu štruktúru, čo by neskôr mohlo priniesť komerčné využitie.

Zdroj: Gizchina,