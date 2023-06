Podľa bývaleho spravodajského dôstojníka, má USA plavidlá neznámeho pôvodu

Bývalý spravodajský pracovník tvrdí, že USA má mimozemské plavidlo.

V roku 2017 noviny The New York Times zverejnili príbeh podrobne popisujúci prácu ľudí pod vládou USA, ktorí vyšetrovali správy týkajúce sa neznámych lietajúcich objektov. Článok sa stal prelomovým a znova rozvíril záujem ľudí o tento fenomén. Bohužiaľ zatiaľ sa nepotvrdilo, či sa článok v novinách zakladá na pravde. V súčasnosti dvaja autori z troch - Ralph Blumenthal a Leslie Kean prichádzajú s novým zistením, ktoré by mohlo pridať na hodnovernosti ich príbehu. Pomôcť im má 36-ročný bývalý spravodajský pracovník vzdušných síl Spojených štátov amerických, teraz už veterán - David Charles Grusch. Toto tvrdenie má byť zároveň súčasťou správy - The Debrief.

Ppodľa veterána majú Spojené štáty americké a ich spojenci prístup k viacerým plavidlám exotického, alebo ak chcete mimozemského pôvodu. Tieto plavidlá majú byť neporušené, alebo čiastočne poškodené. Grusch pôsobil v rokoch 2019 až 2021 ako zástupca Národného prieskumného úradu (NPÚ) v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberala neznámymi leteckými javmi. Táto skupina vznikla pod dohľadom Ministerstva obrany v roku 2020 a jej cieľom bolo lepšie pochopiť tieto záhadné javy a získať prehľad o pôvode a ich povahe. Bývalý vládny zamestnanec predložil svoje tvrdenia Úradu obrany pre predpublikáciou a kontrolu bezpečnosti na ministerstve obrany, kde dostal povolenie zverejniť svoje poznatky.

Za Gruschove tvrdenia sa mal zaručiť aj jeho kolega, ktorý slúžil ako spojka pre Task Force UAP - Karl E. Nell (vo výslužbe), kde s bývalým pracovníkom pracoval bok po boku. Podľa Nella sú slová jeho kolegu v zásade správne, nakoľko posledných 80 rokov prebiehajú preteky v zbrojení, pričom veľa armádnych technológií malo vzniknúť práve vďaka reverznému inžinierstvu. Tieto technológie majú mať svoj základ v neľudskej inteligencii.

Podľa Gruscha to, čo sa zatiaľ dostalo na povrch, je len špičkou ľadovca. Veterán zároveň tvrdí, že veľa starých vládnych programov prechádza pod existujúce špeciálne a kontrolované kvôli krytiu. Tak majú šancu vyhnúť sa kontrolným orgánom. To by mohlo napríklad viesť k odhaleniu nelegálneho dodávateľského reťazca. Grusch dodáva, že počas objavenia havarovaných mimozemských plavidiel boli nie raz objavený aj piloti týchto strojov, či už živí, alebo mŕtvi.

Koncom tohto týždňa by mal byť dostupný takmer 7 hodinový rozhovor s Davidom Charlesom Gruschom, ktorý s nim vykonal investigatívny novinár - Ross Coulthart.

Zdroj: Techspot,