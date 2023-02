Podľa Billa Gatesa je AI jednou z najdôležitejších inovácií

Bill Gates vidí v umelej inteligencii veľký potenciál.

Jeden zo zakladateľov technologickej spoločnosti Microsoft - Bill Gates vidí v umelej inteligencii veľký potenciál, schopný pomôcť ľudstvu. V rozhovore pre nemecký podcast - Handelsblatt Disrupt má podľa Gatesa AI šancu zautomatizovať niektoré úlohy, akými sú napríklad zdravotná starostlivosť, alebo vzdelávanie. V rozhovore spoluzakladateľ Microsoftu spomenul aj to, že donedávna umelá inteligencia nevedela "čitať", tobôž nie pochopiť čítaný text. Zároveň ocenil schopnosti AI ChatGPT, ktorý zvláda čítanie a porozumenie textu, ale aj písať a komunikovať s človekom. Samozrejme umelá inteligencia ešte nie je dokonalá a má svoje chyby, ale vývojári aktívne pracujú na jej zdokonaľovaní.

Gates sa nevyhol ani téme integrácie chatbota do produktov Microsoftu, presnejšie do vyhľadávača Bing a služby Teams. Zároveň priznal aj zaujatie voči konkurenčnej umelej inteligencii Bard, ktorú vyvíja spoločnosť Google. Podľa Gatesa prinesie rozšírenie AI možné ovplyvnenie pracovných miest, ktoré sa týkajú spracovania dokumentov, nakoľko by ich mohla postupom času umelá inteligencia nahradiť. Napriek tomu vidí v jej používaní potenciál, ktorý môže pomôcť zamestnancom v kanceláriách, pričom má AI postupom času ovplyvniť čoraz viac pracovných pozícií.

Zdroj: Neowin,