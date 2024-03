Podľa Apple je Google Android veľkým sledovacím zariadením!

Apple trvá na tom, že rešpektuje súkromie používateľov lepšie, než konkurenčná spoločnosť Google.

V Spojených štátoch amerických aktuálne prebieha protimonopolné súdne konanie týkajúce sa monopolného postavenia internetového vyhľadávača Google. V rámci prebiehajúceho procesu boli zverejnené dokumenty americkým Ministerstvom spravodlivosti. Podľa týchto dokumentov spoločnosť Apple ešte v roku 2013 nazvala mobilný operačný systém Android "masívnym sledovacím zariadením". Súčasťou dokumentov je aj prezentácia, ktorú poslal výkonný riaditeľ spoločnosti Apple - Eddy Cue, generálnemu riaditeľovi - Timovi Cookovi, v rámci ktorej má byť viditeľné pohŕdanie konkurečnným systémom. Na súde malo dôjsť aj k citovaniu slov vtedajšieho generálneho riaditeľa spoločnosti Google - Erica Schmidta.

Ten mal priznať, že jeho spoločnosť nie vždy rešpektovala právo na súkromie používateľov tak, ako by mala. Vyjadrenie má byť jednou zo zásad tohto technologického giganta, teda dostať sa až k "strašidelnej hranici, ale neprekračovať ju". Bohužiaľ ďalšie detaily súkromných komunikácií mali byť zredukované Ministerstvom spravodlivosti. Na súde odzneli aj vyjadrenia týkajúce sa sledovania používateľov spoločnosťami napriek tomu, že to bolo nimi zakázané. To sa napríklad týka spoločnosti Meta, či Google, ale aj Apple.

Paradoxne Apple obviňuje Google z monopolného chovania, ale ten si bez problémov nechá zaplatiť miliardy dolárov za to, že v internetovom prehliadači Safari bude predvolený prave ich prehľadávač. Tento rok prijal tvorca iOS platbu za "predvolenie" vyhľadávača od Google vo výške 19 miliárd dolárov (približne 17 791 600 000 eur). Len za rok 2021 mal tvorca najpoužívanejšieho vyhľadávača zaplatiť rôznym spoločnostiam za nastavenie vyhľadávača Google ako prvej voľby až 26 miliárd dolárov (približne 24 345 711 000 eur). Medzi takých príjemcov patria napríklad tieto firmy:

Motorola

LG

Apple

Samsung

AT&T

Verizon

T-Mobile

Opera

UCWeb

Mozilla

Napriek tomu sa Google bráni tým, že používateľ má stále voľbu zmeniť vyhľadávač za iný a to aj keď odznelo tvrdnie, že tieto platby majú používateľovi vykonať túto zmenu tak ľahko.

Zdroj: Techspot,