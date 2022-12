Podľa analytika bude iPad mini pokračovať ďalej

Zvesti o tom, že iPad mini nahradí skladací iPad, nakoniec majú byť nepravdivé.

Americký technologický gigant Apple sa má postupne pripravovať na vstup do éry skladacích zariadení, kde výrobcovia zariadení s operačným systémom Android dominujú už pekných pár rokov. Spolu s týmito úvahami sa objavili aj také, ktoré hovorili o možnom konci populárneho tabletu Apple iPad mini. Ten by mal byť totiž nahradený skladacím iPadom. S týmito názormi ale nesúhlasí analytik Ming-Chi Kuo, pretože podľa neho, by iPad mini z roku 2021 nemal byť posledný aj napriek miernemu zdraženiu, ktoré vyvolala čipová kríza. Analytik dodáva, že v tomto prípade by mal Apple siahnuť pri návrhu nového iPadu mini po modernejšom procesore - A16 alebo A17 Bionic.

Budúci záujemcovia nemajú nový model očakávať medzi rokmi 2023 až 2024. Kvôli opätovnému zlacneniu modelov a neprerušovanej výrobe má spoločnosť Apple zvažovať presunutie produkcie do Indie, nakoľko v Číne sa každú chvíľu zatvárajú fabriky kvôli covidu. V prípade výroby prvého skladacieho zariadenia by mala spoločnosť Apple najskôr vyrobiť skladatelný iPad, nakoľko takéto zariadenie má byť jednoduchšie na výrobu. Vďaka tomu má byť výroba menej riskantná, než výroba skladatelného iPhonu. Analytici predpokladajú, že prvé zariadenie so skladatelnou konštrukciou predstaví spoločnosť Apple až v roku 2024.

Zdroj: GSMArena,