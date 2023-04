Podarilo sa spustiť HarmonyOS na smartfóne Microsoft Lumia 950 XL

Blogerovi sa podarilo spustiť HarmonyOS na staručkej Microsoft Lumii 950 XL.

Smartfón Microsoft Lumia 950 XL bol oficiálne uvedený do predaja v roku 2015. Na svoju dobu ponúkal špičkové parametre - procesor Qualcomm Snapdragon 810, 3GB RAM a 32 GB vnútorné úložisko. Medzi foto-mobilmi patril vo svojom čase k špičke, pretože rozlíšenie 20 Mpix patrilo v tej dobe k nadpriemeru. Smartfón používal operačný systém Microsoft Windows 10 Mobile. Lenže spoločnosti Microsoft sa nepodarilo udržať na trhu so smartfónmi a Lumie postupne upadli do zabudnutia. Z času sa čas sa objaví správa, kedy sa modderovi podarilo spustiť operačný systém Android na niektorej z Lumií. Samozrejme sú to len technologické demá a smartfón nie je zatiaľ určený na bežné používanie.

To je aj prípad čínskeho bloggera, ktorý vyskúšal nabootovať operačný systém HarmonyOS na smartfóne Microsoft Lumia 950. Ako je vidieť podľa fotografie, zatiaľ sa so zariadením nedá veľmi pracovať, nakoľko systém beží v textovom režime. Presnejšie, zatiaľ sa blogerovi podarilo spustiť len jadro systému - OpenHarmony, ktoré môžu voľne používať vývojári. To je ale dobrý znak toho, že postupom času sa modderovi môže podariť spustiť aj grafickú nadstavbu. Samozrejme, len ak sa rozhodne venovať projektu naďalej. Napriek tomu je stále otázne, či bude takto upravený systém vhodný na bežné používanie.

Zdroj: Gizchina,