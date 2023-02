POCO X5 príde na trh so známym čipsetom

Xiaomi pokračuje v nastolenom trende - "jeden smartfón, viac názvov".

Čínsky výrobca smartfónov naďalej pokračuje v zabehnutom trende, teda vyrobí jedno zariadenie a predáva ho na rôznych trhoch napríklad aj pod troma názvami. To má byť aj prípad smartfónu POCO X5, ktorý nie je ničím iným, ako Redmi Note 12, aj keď s menšími zmenami. Budúci majitelia sa môžu tešiť na procesor Snapdragon 695, ktorý vyrába spoločnosť Qualcomm. To je zároveň aj najväčší rozdiel oproti zariadeniu Redmi Note 12, ktorý je vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 4 gen 1.

Novinka POCO X bude ďalej vybavená 8 GB RAM, no informácie o kapacitách vnútorného úložiska zatiaľ chýbajú. Smartfón príde na trh s operačným systémom Google Android 12, pravdepodobne s nadstavbou MIUI 14. Dá sa predpokladať, že ďalšie špecifikácie, akými sú napríklad veľkosť vstavanej batérie, displej, či konfigurácie fotoaparátov budú zhodné so smartfónom Redmi Note 12. Očakáva sa, že novinka bude predstavená spolu so smartfónom POCO X5 Pro, ktorý má byť premenovaným Redmi Note 12 Pro Speed. V tomto prípade by mal byť výkonnejší model vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 778G.

Zdroj: GSMArena, Xiaomiui,