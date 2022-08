Počítač Apple-1 sa predal za rekordnú sumu

Jeden z prvých prototypov počítača spoločnosti Apple sa predal za rekordnú sumu.

Anonymnému zberateľovi sa podarilo kúpiť prototyp počítača Apple-1, vyrobený rovnomennou spoločnosťou. Na tom by samozrejme nebolo nič zvláštne, predsa len podobné "kúsky" techniky sa objavujú z času na čas na aukciách, lenže tento model je svojim spôsobom výnimočný, nakoľko ide o demo jednotku, ktorú predvádzal Steve Jobs jednému z prvých predajcov počítačov - Paulovi Terrellovi. Zberateľ kúpil počítač za sumu 677 196 dolárov (približne 677 158,75 eur). Ak by bol tento jedinečný prototyp v lepšom stave, cena by mohla prekročiť aj 905 000 dolárov (približne 904 696 eur).

Počítač spoločnosti Apple - Apple-1 bol vydaný v roku 1976, pričom išlo o prvý model tejto firmy. Model bol osadený procesorom MOS 6502 s taktom 1 MHz a až 4 kB RAM. Počítač umožňoval používať magnetické pásky pre ukladanie informácií. Už na tú dobu išlo o drahé zariadenie, ktoré vtedy stálo 666,66 dolárov (približne 672 dolárov), čo by dnes robilo 3 460 dolárov (približne 3 673 eur). V tej dobe bolo vyrobených len 200 kusov a vyrobiť ich mal sám Steve Wozniak, z ktorých má v súčasnosti stále existovať 62 kusov. Prototyp mal Wozniak spájkovať takzvanou "trojručnou" technikou - teda v jednej ruke drôt, v druhej cín a v ústach spájkovačka.

Zdroj: Techspot,