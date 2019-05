Po prvý krát bol použitý dron na dodanie orgánu od darcu

Drony by mohli dostať darcovské orgány k príjemcom rýchlejšie ako tradične spôsoby dopravy, čím by sa zvýšila pravdepodobnosť, že orgány budú stále “životaschopné” v čase, keď sa dostanú do cieľa.

Tento test bol vykonaný 19. Apríla, kedy dron doručil obličku pre chirurgov z Univerzity Maryland. Vzdialenosť na prevoz bola tri míle, čo je približne 5 km. Oblička sa potom úspešne transplantovala pacientovi, ktorému zlýhali obličky.

Pacientom bola 44 ročná žena z Baltimoru, ktorá musela chodiť vyše 8 rokov pravidelne na dialýzu. O niekoľko dní po transplantácii bola prepustená.

Dron bol vyrobený na zákazku. Bol postavený na ôsmich rotoroch aby zaistili dostatočnú stabilitu. Univerzita tiež vytvorila špeciálny prístroj schopný merať a udržiavať teplotu, barometrický tlak, nadmorskú výšku, vibrácie a polohu, aby sa zabezpečilo, že orgán bol počas letu udržiavaný v najlepšom možnom stave.

Toto nie je prvýkrát, čo bol dron použitý na dodanie zdravotníckych potrieb, ktoré musia byť skladované v starostlivo kontrolovanom prostredí. Napríklad, drony sú používané na dodávanie liekov v Ghane a vakcín vo Vanuatu.

Transport orgánov je však obzvlášť citlivý. Orgány môžu prežiť len niekoľko hodín mimo tela, takže načasovanie je rozhodujúce. V tomto môžu vyspelé drony pomôcť a zabezpečiť tú najlepšiu dopravu.