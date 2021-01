Po Huawei aj Xiaomi?

Nie len Huawei, ale už aj Xiaomi sa dostalo naq Trumpov zoznam.

Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických je stále pod Trumpovou administratívou a včera (14. 1. 2021) zverejnilo aktualizovaný zoznam deviatich čínskych spoločností, ktoré sú údajne vojenskými spoločnosťami. Medzi týchto deväť spoločností sa zaradilo aj Xiaomi, to by malo podľa ministerstva pôsobiť vojensky, či už priamo alebo nepriamo na území Spojených štátov amerických. Pritom nie je vôbec jasné, ako sa na zoznam čínska spoločnosť Xiaomi dostala, nakoľko sa zaoberá len výrobou spotrebnej elektroniky.

Zároveň ide aj o zlú správu pre investorov, nakoľko musia predať svoje akcie vo firme a to do 11. novembra 2021, keďže ide o Trumpov zákon, ktorý túto povinnosť investorom priamo nariaďuje. Medzi veľkých investorov do spoločnosti Xiaomi patrí aj výrobca ARM procesorov Qualcomm a bude sa musieť zbaviť svojho podielu do vyššie uvedeného dátumu. Na tento zoznam sa zo začiatku dostala aj spoločnosť Huawei, ale či to bude aj pre Xiaomi dramatické ako v prípade Huawei, to zatiaľ nie je známe. Záleží zo hlavne od toho, či sa neskôr Xiaomi zaradí aj na zoznam entít Amerického obchodného oddelenia a v tom prípade sa dostane do problémov ako prvá menovaná čínska spoločnosť. Tá bola zákazom nakoniec ochromená, nakoľko nemohla používať americké technológie na výrobu procesorov HiSilicon Kirin, používať microSD karty a podobne.

Spoločnosť Xiaomi dnes zverejnila vyhlásenie na sociálnej sieti Twitter, kde odmieta obvinenia Americkou vládou a zároveň popiera akékoľvek napojenie na čínsku armádu, tak isto nie je pod jej kontrolou alebo s ňou v spojení.

Zdroj: XDA-Developers, Twitter, 1000Logos,