PlayStation Plus sa mení a samotná konzola dosiahla dôležitý miľník

Konzola PlayStation 5 je na trhu niečo málo cez dva roky a to napriek tomu, že bola uvedená cez pandémiu COVID-19 a v dobe veľkého nedostatku čipov sa jej podarilo dosiahnuť zaujímavý míľnik. Za 2 roky predajov vo svete, konzola dosiahla prvý veľký míľnik – predala 30 miliónov konzol. December bol pre firmu SONY absolútny rekordný, predovšetkým preto, že sa zlepšuje dostupnosť konzol.

Opäť sa mení služba PlayStation Plus, základný balík stratí na atraktivite. Kolekcia PlayStation Plus končí a od 9. mája kolekcia PlayStation® Plus viac nebude dostupná ako výhoda služby PlayStation Plus. Akákoľvek pridaná hra do knižnice bude hrateľná aj po tomto dátume pri zaplatení služby PS+, avšak nové hry už nebudú pridávané. Katalóg hier PlayStation Plus, mesačne sprístupňované hry a ďalšie existujúce výhody touto zmenou ovplyvnené nebudú. Či firma SONY plánuje nahradiť kolekciu PS+ inou službou zatiaľ známe nie je.

Viac informácií nazdieľame, keď budú dostupné.

Zdroj: vlastné, PlayStation mailing, TS