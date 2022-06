PLAYSTATION PLUS PREMIUM - STREAMING - aký je?

SONY u nás spustila novú službu PlayStation Plus. Aká je?

Nová služba prichádza na trh v 3 verziách – ESSENTIAL (ako doteraz PS+), EXTRA a PREMIUM. Cena základného balíka ESSENTIAL ostáva na 59.99€ ročne a ponúkne: Mesačné hry, ONLINE hranie, zľavy na vybrané tituly, kolekciu hier pre PS5, SharePlay (vzdialený prístup) a cloudové úložisko.

Služba EXTRA bude stáť 99.99€ ročne alebo 13.99€ mesačne, pričom okrem PS ESSENTIAL zahŕňa aj katalóg hier, ktoré je možné stiahnuť po určitú dobu. Najzaujímavejšia je však služba PREMIUM, ktorá pridáva ešte DEMO verzie vybraných hier a predovšetkým cloudové hranie. Služba bude stáť 16.99€ mesačne alebo 119.99€ ročne. SONY tak predstavila vyzývateľa pre GamePass pre PC/XBOX.

Najdôležitejšie je, že služba PS NOW (u nás nefungovala), nahradila PS PLUS PREMIUM a predovšetkým je dostupná aj u nás. Najlepšou funkciou, ktorú PS+ ponúka je cloudové hranie. Viete si totiž prenajať vzdialenú konzolu PS4 a hrať na diaľku. Stačí mať aspoň trošku slušný internet a nízke latencie. SONY odporúča aspoň 5Mbps. Ja som testoval na linke 60/8 Mbps, kde to bežalo bez problémov.

Pred spustením si totiž služba overí, či máte dostatočne rýchle pripojenie. Samotný stream v „maximálnej kvalite“ prebieha v 1080p a lokálne sa má čiastočne transkódovať do vyššieho rozlíšenia (4K). Nižšia kvalita ponúka 720p. Latencie sú prijateľné a reakcie na ovládač pomerne rýchle, avšak malú odozvu je tam cítiť. Prekvapilo ma, keď som znížil kvalitu, tak odozvy boli prakticky okamžité. Screenshory zo služby sú vyslovene blokované, takže Vám neviem priniesť žiadne zábery.

Jeden z titulov, ktorý môžete takto hrať je napr. PS4 verzia AC Valhalla. Načítavanie titulu trvá 30 sekúnd a do hry je to už len pár ďalších sekúnd. Zaujímavé sú tiež hry z PS3. Môžete si zahrať mnoho skvelých titulov, žiaľ ponuka sa v EÚ líši od tej v USA. Nachádzajú sa tam napr. 3 hry Ratchet and Clank pre PS3. Dostupné je napr. aj RDR1 a RDR2. Upozorňujem ale, že aktuálne je rozdiel medzi ponukou cloudových hier a katalógových hier. Katalógové hry sa môžu meniť a napr. RDR2 už má aj termín, kedy zo služby vypadne, musíte tak sledovať aj toto.

Skúšal som tiež Death Stranding, pretože ma zaujímalo ako sa správajú uložené cloudové savy na konzole PS4 (na PS5 nemám). Pri prvom zapnutí sa Vás hra opýta, či chcete nahrať savy z cloudu do streamovaného úložiska. Pozor! Ak to preskočíte, len tak ľahko sa k savom nedostanete späť. Mne chvíľu trvalo aby som prišiel ako na to. Vyvoláte hru, v hlavnom menu stlačíte logo „PS“ (platí pre PS5), vyberiete veľkú ikonu hry a stačíte „tri čiarky“ pre možnosti. Je tam správa uložených hier, kde môžete uložené savy nahrať dodatočne a tiež meniť kvalitu prenosu hry (vyžaduje sa ale reštart). Osobne mi to príde užívateľsky krkolomné.

Sklamem Vás a zatiaľ nefunguje PS+ stream na PC. Do budúcna je však sľubovaná podpora aj u nás, keďže sme jedna z mála krajín, kde funguje streaming na konzole, tak PC príde v krátkom čase.

Zdroj: vl. spracovanie