PlayStation hry na PC? Sony má na tom pracovať!

Pravdepodobne si už onedlho zahráme hry určené pre PlayStation na počítačoch.

Pomerne nedávno bola vydaná hra Marvel Spider-Man Remastered na počítače a niektorým majiteľom sa už podarilo objaviť náznaky príchodu vlastného spúšťača s názvom PlayStation PC Launcher. Napriek tomu stále nič nie je potvrdené samotnou spoločnosťou Sony, ale dá sa predpokladať, že tvorca populárnej hernej konzoly pracuje na svojej PC platforme. Spoločnosť Video Game Chronicle overila predmetné súbory a prišla s výsledkom, že existuje šanca na vznik novej platformy. Zároveň sa firme podarilo objaviť odkazy na "PSNLinkingEntitlements" a “PSNAccountLinked”, ktoré sa nachádzajú v hre Spider-Man Remastered.

V súčasnosti nie je potrebné mať na hranie hier konto PlayStation Network. Bohužiaľ, má to aj svoju daň a nemáte tak možnosť synchronizácie postupu. To by sa však mohlo zmeniť, nakoľko vo svete hier začína byť moderný systém "cross play". Napríklad ak vlastníte hru pre Xbox a váš kamarát má tú istú hru pre PlayStation, môžete si ju zahrať spolu. Vďaka tom sa už pomaly vytráca potreba vlastniť určitú značku hernej konzoly, kvôli nejakej hre. Spoločnosť Sony postupne zverejňuje niektoré zo svojich najpopulárnejších hier na počítate, čo sa deje hlavne cez platformy Epic a Steam.

