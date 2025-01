PlayStation 6 sa blíži! Nový čip je takmer dokončený!

Nová herná konzola je už takmer za dverami.

Spolupráca spoločností Sony a AMD na vývoji hernej konzoly PlayStation 6 napreduje míľovými krokmi. Podľa najnovších informácií je návrh čipu pre túto očakávanú novinku prakticky dokončený a pripravený na výrobu. Tento úspech nadväzuje na predchádzajúce správy, ktoré naznačovali, že obe spoločnosti pracujú na dvoch odlišných verziách systému na čipe (SoC). Teraz sa zdá, že vývoj dospel do fázy overovania s plánovaným "A0 tapeout" koncom tohto roka. Tento termín je dôležitým míľnikom, ktorý zvyčajne predchádza uvedeniu produktu na trh približne o dva roky. Ak sa tieto predpoklady potvrdia, fanúšikovia by sa mohli dočkať príchodu PlayStation 6 už v roku 2027.

Očakáva sa, že srdcom PlayStation 6 bude architektúra AMD Zen 6, najnovšia technológia procesorov od AMD, ktorá bude postavená na 3nm výrobnom procese spoločnosti TSMC. Zen 6 by sa mal objaviť v počítačoch už v roku 2026. Okrem toho sa hovorí o použití 2nm uzla TSMC pre niektoré komponenty. Čo sa týka grafického procesora (GPU), ten by mal byť založený na skoršej verzii AMD „gfx13“, ktorá je súčasťou architektúry „UDNA“. Táto architektúra je vyvíjaná s cieľom vytvoriť akcelerátor novej generácie, ktorý prekoná súčasné riešenia založené na RDNA. Zaujímavosťou je, že o spoluprácu so Sony na vývoji čipu prejavil záujem aj Intel, no AMD si opäť udržalo svoje pozície a potvrdilo tak svoje dlhodobé partnerstvo so Sony.

Okrem spomínaných technológií sa objavili informácie o možnom využití technológie 3D V-Cache, ktorá by mohla priniesť výrazné zvýšenie výkonu PlayStation 6. Táto technológia, známa aj ako „Halo“ od AMD, umožňuje ukladanie cache pamäte priamo na CPU a GPU. Hoci detaily o implementácii zatiaľ nie sú známe, stohovaná vyrovnávacia pamäť by mohla znamenať značný skok vpred v hernom zážitku. Podľa dostupných informácií aj konkurenčný Microsoft zvažuje podobné riešenie pre svoju budúcu konzolu. Všetky tieto indície naznačujú, že PlayStation 6 prinesie revolučné zmeny v hernom priemysle a posunie hranice virtuálnej zábavy na novú úroveň.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázku: Gemini AI,