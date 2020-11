PlayStation 5 je oficiálne uvedené na slovenský trh

Včerajšok je významným dňom pre všetkých herných nadšencov. Sony Interactive Entertainment (SIE) práve oficiálne uviedla svoju novú konzolu PlayStation®5 (PS5™) vo všetkých krajinách Európy, Blízkeho východu, Južnej Ameriky, Ázie a Južnej Afriky.

„Štvrtkový deň je historickým momentom pre značku PlayStation. My všetci v SIE ((Sony Interactive Entertainment) s potešením oslavujeme uvedenie PlayStation 5 spolu s našou komunitou fanúšikov, herných vývojárov a ďalších partnerov,“ povedal Jim Ryan, prezident a CEO Sony Interactive Entertainment. „PS5 je naozaj konzola novej generácie reprezentujúca počiatok novej éry gamingu. Som nadšený za všetkých fanúšikov, ktorí s našou konzolou začnú zažívať úplne nové herné zážitky. Rovnako tak sa spolu s nimi teším na všetky herné tituly, ktoré nás na PS5 čakajú a ktoré budú aj naďalej tieto zážitky umocňovať. Je nám veľkou cťou, že môžeme pracovať s talentovanými hernými vývojármi svetovej úrovne, ktorých kreativita prináša nekonečné možnosti pre budúcnosť hrania hier na PS5.“

SIE oslávila uvedenie svojej novej konzoly taktiež rôznymi projekciami na známych miestach v 25 krajinách po celom svete. Jedným z týchto miest bola budova Crystal na Vinohradskej třídě v Prahe. V rámci tejto svetelnej show boli na všetkých miestach premietané známe PlayStation® tvary. Na video z českého videomappingu sa môžete pozrieť tu: https://fb.watch/1RZlMn3C9t/

Herná knižnica PS5 ponúka najobsiahlejšiu ponuku hier v histórii PlayStation na čele s titulmi od SIE Wolrdwide Studios, medzi ktoré patrí Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: A Big Adventure a Astro’s Playroom. Majitelia týchto nových konzol sa môžu tešiť na viac jako 30 nových herných titulov do konca roka vrátane veľmi očakávaných hier, ako sú Call of Duty®: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs®: Legion, Assassin’s Creed® Valhalla (Ubisoft) a veľa ďalších. Tituly od nezávislých vývojarských štúdií, napríklad Bugsnax (Young Horses) a The Pathless (Giant Squid/Annapurna Interactive), len dokreslí pestrú škálu očakávaných hier na PS5.

Na začiatku roku 2021 potom prídu Worldwide Studios exkluzivity v podobe Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo™ 7 a nové God of War. Jako prvé vyjdú na PS5 taktiež tituly DEATHLOOP™ od Arkane Studios/Bethesda Softworks, Ghostwire™: Tokyo (Tango Gameworks/Bethesda Softworks), Project Athia (pracovný názov) od Luminous Productions/Square Enix, Final Fantasy® XVI (Square Enix), Resident Evil™ Village (Capcom) a Hogwarts Legacy (Warner Bros).

Od dnešného dňa si môžu všetci členovia PlayStation Plus vychutnať 20 PlayStation®4 hier, ktoré túto generáciu symbolizujú v rámci PlayStation Plus Collection, aj na svojich PS5 konzolách. Do tejto kategórie patria obľúbené tituly, ako sú napríklad Batman™: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout® 4, God of War, Monster Hunter: World™, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End a veľa ďalších.

PS5 prináša nový pohľad na herný svet, a to vďaka nevídanej rýchlosti, vizuálnej presnosti a zapojeniu viacerých zmyslov. Vďaka ultra-high speed SSD disku je možné si vychutnať takmer okamžité načítanie, dychberúcu 4K grafiku a plynulý herný zážitok s rýchlosťou až 120 snímok za sekundu. Haptická odozva a adaptívna spúšť nového ovládača Dual Sense, rovnako ako pohlcujúci zvuk s technológiou Tempest 3D AudioTech, aktivujú ďalšie zmysly hráča a vtiahnu ho tak ešte viac do hry.

Okrem nevšedných herných zážitkov ponúka PlayStation 5 aj radu obľúbených streamovacích služieb vrátane Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube a ďalšie. Každá PS5 konzola bude mať vlastný priestor určený výhradne pre tieto zábavné média, vďaka čomu bude možné jednoducho prepínať medzi hrami a sledovaním filmov či TV.

Mimochodom PS5 v digitálnej verzii už máme v redakcii a chystáme čoskoro rozsiahli test.

Zdroj: TS, autorsky upravené