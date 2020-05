PLATO, vesmírna misia na hľadanie nových svetov

Sú vo vesmíre ďalšie svety, podobné tomu nášmu? Je vo vesmíre život? To sú otázky, ktoré si kladieme celé stáročia. Ak by ste hľadali otázky, na ktoré chceme poznať odpoveď viac než na tieto dve, veľa by ste ich nenašli.



V posledných desaťročiach sa postupne dozvedáme koľko a akých planét majú hviezdy vo vesmíre. Dôležitú rolu pri hľadaní planét podobných našej Zemi zohrá misia Európskej vesmírnej agentúry ESA PLATO. O nej nám na nasledujúcom webinári TUKE Space Forum porozpráva Ana Heras, pôsobiaca na pozícii Project Scientist misie PLATO.



O čom prednáška bude:



Misia ESA PLATO poskytne bezprecedentné dáta na štúdium rozmanitosti exoplanét s dôrazom na malé planéty obiehajúce až po oblasti obývateľných zón jasných Slnku podobných hviezd. PLATO bude detekovať a charakterizovať exoplanéty až do veľkosti Zeme pomocou tranzitnej metódy kombinovanej s pozemnými meraniami radiálnej rýchlosti. Pomocou štúdia hviezdnych oscilácií určí vlastnosti hostiteľských hviezd. Štart misie PLATO do vesmíru sa plánuje na rok 2026.



O prednášajúcej:



Ana Heras je vedkyňa Európskej vesmírnej agentúry. Svoju kariéru začala ako člen vedeckého operačného centra Infračerveného vesmírneho observatória. Neskôr sa stala zástupkyňou projektovej vedkyne Herschelovho vesmírneho observatória, ktoré sa venovalo štúdiu infračerveného vesmíru. Ana bola následne koordinátorkou Astronomických misií ESA. Venovala sa štúdiu a návrhu niekoľkých budúcich vesmírnych observatórií. V posledných rokoch Ana pracovala vo fascinujúcej oblasti výskumu exoplanét. Bola projektovou vedkyňou malej misie CHEOPS, ktorá sa začala koncom minulého roka. V súčasnosti je projektovou vedkyňou misie PLATO, ktorá bude hľadať exoplanéty podobné Zemi obiehajúce v obývateľných zónach hviezd ako je Slnko.



Webinár sa uskutoční v Stredu, 13.5.2020 o 15:00 na adrese



https://zoom.us/j/7312925489



Otázky pre Anu Heras môžete klásť cez slido na adrese



https://www.sli.do/57724

Zdroj: TS spaceforum.sk