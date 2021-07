Plánuje Nokia ďalšiu 3310?

Nokia na svojom facebookovom profile láka na nový model odolného smartfónu.

Spoločnosť HMD Global, stojaca za značkou Nokia, láka na svojej facebookovej stránke na príchod nového odolného smartfónu. Nokia tento rok už uviedla niekoľko smartfónov, o ktorých sme už písali. Pritom išlo o zariadenia nižšej a strednej triedy, ktoré vyvolali skôr zmiešané reakcie, než nadšenie. Tentokrát ale výrobca smartfónov sľubuje, že s ich telefónom nebudete potrebovať ochranný kryt. Nokia zároveň na obrázku uverejnila aj dátum predstavenia, ktorý je 27. 7. 2021.

Bohužiaľ, nedá sa povedať, či zariadenie na obrázku bude to, ktoré pre nás Nokia chystá, ale ak áno, tak môžeme očakávať robustný telefón s dvojitým bleskom a pravdepodobne štyrmi fotoaparátmi. Oproti ikonickému telefónu 3310, ktorý sa dočkal rôznych pomenovaní - tank, kladivo, tehla, by sa dalo predpokladať, že novinka bude spĺňať aj štandard IPxx, teda by mala byť aj vodeodolná. Podľa serveru FoneArena, by sa mal nadchadzajúci model volať XR20 a mal sa objaviť v testoch GeekBench. Žeby teda Nokia urobila len odolnú verziu aktuálne predávaného smartfónu X20? Tomu do istej miery napovedá aj dizajn fotomodulu a poloha blesku.

Nokia X20 používa procesor Snapdragon 480 od spoločnosti Qualcomm. Má až štyri fotomoduly, kde je hlavný 64 Mpix dodávaný spoločnosťou ZEISS, ďalší v poradí je 5 Mpix ultraširoký a dva 2 Mpix pre makro a snímanie hĺbky. Vyrába sa v dvoch pamäťových verziách 6 GB RAM a 128 GB ROM alebo 8 GB RAM a 128 GB ROM. Displej je 6,75" FullHD+ LCD. X20 podporuje aj siete piatej generácie.

Ostáva si len počkať na dátum predstavenia novinky - 27. 7. 2021, kedy sa dozvieme viac detailov o odolnom smartfóne tejto značky.

===================================================================================================================================

Prečítajte si aj: Nokia predstavila nové smartfóny

===================================================================================================================================

Zdroj: Facebook, Androidauthority,