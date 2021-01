Plánovaná Nokia 1.4 kandiduje za nezmysel roka, vďaka výbave a cene

Návrat znovuzrodenej fínskej legendy Nokia na mobilný výslnie sa stále akosi nekoná a jej šéfovia si lámu hlavu, kde je pes zakopaný.

Odpoveď prekvapivo nie je nijako zložitá. Jadrom sú totiž úplne nereálne ceny ich modelov, ku ktorým sa ešte ako bonus pridávajú prieťahy s vydávaním telefónov a technologická zaostalosť. Dnes tu máme ďalší priamo ukážkový príklad až smiešnej nereálnosti cenovej politiky značky Nokia s odhalenou plánovanou cenou modelu Nokia 1.4. Telefón je samozrejme plánovaný ako model pre tých úplne nenáročných, ktorí hľadajú absolútny low-end so všetkým. K tomu sa priamo hodí orezaný systém Android Go, pretože nie je tak náročný na hardvér. A telefón mu naozaj moc k práci neposkytne, pretože bude mať neznámy 1,3 GHz štvorjadrový procesor (pravdepodobne MediaTek ), 1GB RAM a 16GB vnútornej pamäte. K tomu 6,51″ LCD displej s HD+ rozlíšením, 4000 mAh batéria, 8 MPx + 2 MPx zadný fotoaparát alebo 5 MPx selfie kamerka. Prípadne dokonca čítačku odtlačkov prstov.

Na super lacných low-end telefónoch samozrejme nie je vôbec nič zlé a extrémne základné vybavenie vyváža práve cenou. To ale bohužiaľ nie je prípad modelu Nokia 1.4. Podľa dostupných informácií by sa mal na trh dostať vo februári s cenovkou okolo 114 dolárov za telefón s 1GB + 16GB v roku 2021. To je naozaj masívna úlet a asi neexistuje jediný reálny dôvod na to niečo podobné odporučiť. Na trhu sú totiž lacnejšie a oveľa lepšie vybavené kúsky. Prečo, že sa to vlastne značke Nokia nedarí?

